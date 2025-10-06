İsrail’in Aksa Tufanı hezimetinde yeni perde! Şin Bet ve polis birbirini suçluyor

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nda uğradığı hezimet bir kez daha ortaya çıktı.

İsrail polisi, Takvim Fotoğraf Arşivi

SİSTEM PATLADI MESAJ 4 SAAT SONRA ULAŞTI

İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı konusunda polisi saatler öncesinden uyardığı ancak "sistem güncellemesi" nedeniyle uyarı mesajının yaklaşık 4 saat sonra ulaştığı belirtildi.

Haaretz gazetesi, İsrail polisinin 7 Ekim'e ilişkin soruşturmasında elde ettiği bazı bilgileri paylaştı.