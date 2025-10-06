İsrail’in Aksa Tufanı hezimetinde yeni perde! Şin Bet ve polis birbirini suçluyor

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nda uğradığı hezimet bir kez daha ortaya çıktı.
SİSTEM PATLADI MESAJ 4 SAAT SONRA ULAŞTI
İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı konusunda polisi saatler öncesinden uyardığı ancak "sistem güncellemesi" nedeniyle uyarı mesajının yaklaşık 4 saat sonra ulaştığı belirtildi.
Haaretz gazetesi, İsrail polisinin 7 Ekim'e ilişkin soruşturmasında elde ettiği bazı bilgileri paylaştı.
Haberde, Şin-Bet'in, Aksa Tufanı'ndan saatler önce Gazze Şeridi'nde Kassam Tugayı üyelerinin İsrailli şirketlere ait sim kartları aktive ettiğini tespit ettiği kaydedildi.
Bunun üzerine Şin-Bet'in 7 Ekim saat 03.03'te polise "Gazze Şeridi'nde şüpheli hareketlilik" olduğuna dair uyarı mesajı gönderdiği ifade edildi.
"Sistem güncellemesi" nedeniyle Şin-Bet'in uyarı mesajının polise 4 saat sonra 07.03'te ulaştığı belirtildi.
ŞİN BET VE POLİS BİRBİRİNE GİRDİ
Polisin bölgedeki karakollara uyarı mesajını saat 08.00'de ilettiği, Aksa Tufanı'nın o anlardan daha önce başladığı aktarıldı.
Haberde, 7 Ekim nedeniyle birbirlerini suçlayan Şin-Bet ile polis arasında gerginlik olduğu ifade edildi.