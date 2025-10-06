PODCAST CANLI YAYIN

İsrail’in Aksa Tufanı hezimetinde yeni perde! Şin Bet ve polis birbirini suçluyor

İsrail'de iç istihbarat servisi Şin Bet ve polis 7 Ekim 2023'te Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları'nın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu karşısındaki hezimetlerinden dolayı birbirine girdi. Şin-Bet'in (Şabak) Aksa Tufanı konusunda polisi saatler öncesinden uyardığı ancak "sistem güncellemesi" nedeniyle uyarı mesajının yaklaşık 4 saat sonra ulaştığı belirtildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İsrail’in Aksa Tufanı hezimetinde yeni perde! Şin Bet ve polis birbirini suçluyor

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nda uğradığı hezimet bir kez daha ortaya çıktı.

İsrail polisi, Takvim Fotoğraf Arşiviİsrail polisi, Takvim Fotoğraf Arşivi

SİSTEM PATLADI MESAJ 4 SAAT SONRA ULAŞTI

İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı konusunda polisi saatler öncesinden uyardığı ancak "sistem güncellemesi" nedeniyle uyarı mesajının yaklaşık 4 saat sonra ulaştığı belirtildi.

Haaretz gazetesi, İsrail polisinin 7 Ekim'e ilişkin soruşturmasında elde ettiği bazı bilgileri paylaştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Reutersİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Reuters

Haberde, Şin-Bet'in, Aksa Tufanı'ndan saatler önce Gazze Şeridi'nde Kassam Tugayı üyelerinin İsrailli şirketlere ait sim kartları aktive ettiğini tespit ettiği kaydedildi.

Bunun üzerine Şin-Bet'in 7 Ekim saat 03.03'te polise "Gazze Şeridi'nde şüpheli hareketlilik" olduğuna dair uyarı mesajı gönderdiği ifade edildi.

"Sistem güncellemesi" nedeniyle Şin-Bet'in uyarı mesajının polise 4 saat sonra 07.03'te ulaştığı belirtildi.

İsrail polisi, Takvim Fotoğraf Arşiviİsrail polisi, Takvim Fotoğraf Arşivi

ŞİN BET VE POLİS BİRBİRİNE GİRDİ

Polisin bölgedeki karakollara uyarı mesajını saat 08.00'de ilettiği, Aksa Tufanı'nın o anlardan daha önce başladığı aktarıldı.

Haberde, 7 Ekim nedeniyle birbirlerini suçlayan Şin-Bet ile polis arasında gerginlik olduğu ifade edildi.

Tony Blair’ın Gazze ekibi: Milyarderler, siyonistler ve bir BM yetkilisi…Tony Blair’ın Gazze ekibi: Milyarderler, siyonistler ve bir BM yetkilisi…

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'nda önemli açıklamalar
Son dakika! İstanbul Altın Rafinerisi şirketlerine operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
Borsa İstanbul
Fransa'da 27 günlük Başbakan Lecornu Macron'a istifasını sundu! Hükümeti dün kurmuştu
CHP'de şaibe krizi Bolu'da zirveye çıktı: 10 milletvekili toplantıya katılmadı
Tony Blair’ın Gazze ekibi: Milyarderler, siyonistler ve bir BM yetkilisi…
Yunanistan’dan siklon dalgası yaklaşıyor! Meteoroloji sağanak ve fırtına uyarısı yaptı: İstanbullular bu geceye dikkat! 6 derece birden...
CANLI ANLATIM | Mısır tarih verdi: Hamas ve İsrail rehine takası için müzakerelere başlıyor | Trump'tan Gazze tehdidi
Memura üçlü zam! Ocak ayında kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, doktor...
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu tasfiyesi! 300'e yakın ilçe başkanı değişti sıra illerde
Kuruluş Orhan’dan ilk tanıtım! Sosyal medya ayağa kalktı! İşte efsane kadro
Spor yazarları Samsunspor - Fenerbahçe maçını yorumladı! "Bitmiş tükenmiş"
Umut filosuna siyonist engeli! Alıkonulan aktivist Semanur Sönmez Yaman yaşadıklarını anlattı: İsrail polisi başörtülerimizi çıkardı
CANLI ANLATIM | 81 il Gazze için tek yürek! İstanbul Filistin için yürüdü: Ayasofya'dan Eminönü'ne...
Kanarya kendini yaktı! Samsunspor - Fenerbahçe: 0-0 | MAÇ SONUCU
ABD basını yazdı! Trump'tan Netanyahu'ya azar: Kahretsin neden her zaman böyle olumsuzsun?
Türkiye'ye dönen aktivistler savcılık ifadelerinde İsrail zulmünü anlattı: "4 gün boyunca su vermediler"
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy denize 60 milyon TL yatırıyor!
Kim Milyoner Olmak İster'de Beşiktaş dedi cevap Konyaspor çıktı: Anadolu Kartalı lakabı...
CANLI ANLATIM | Yeni "Sumud" Özgürlük Filosu Gazze yolunda: Orta riskli bölgeye yaklaştılar