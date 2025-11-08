PODCAST CANLI YAYIN

İsrail'den Lübnan'a saldırı: Ölü ve yaralılar var

İsrail ordusu yine ateşkesi ihlal etti ve Lübnan'a saldırdı.Nebatiye’de düzenlediği İHA saldırılarında 3 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi:
İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde farklı bölgelerde 3 araca insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail'den Lübnan'a saldırı, AFPİsrail'den Lübnan'a saldırı, AFP

İSRAİL YİNE LÜBNAN'I HEDEF ALDI

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, İsrail'e ait İHA'lar, Nebatiye'ye bağlı Bint Cubeyl ilçesi ile Şeba beldesi ve Beraşit beldesinde toplam 3 aracı hedef aldı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamalara göre saldırılar sonucu Şeba'da 2 kişi hayatını kaybetti. Beraşit'taki saldırıda ise 1 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı.

Bint Cubeyl'de sabah erken saatlerde yapılan saldırıda ise 7 kişi yaralandı.

Böylece bugün ateşkese rağmen düzenlenen saldırılarda toplam 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

HİZBULLAH İDDİASI

İsrail ordusu, Şeba beldesine düzenlenen İHA saldırısını üstlendiğini duyurdu.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, ateşkesi ihlal ederek Lübnan'a düzenledikleri saldırıda "Hizbullah'la çalışan Lübnan Direniş Tugayları'na" mensup 2 kişinin hedef alındığını öne sürdü.

Adraee, bu kişilerin Hizbullah adına silah kaçakçılığı yaptığını iddia etti.

ATEŞKES ANLAŞMASI YAPILMIŞTI

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

