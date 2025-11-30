Katil Netanyahu af talep etti, ana muhalefet kapıyı kapattı: "Bu şartlarla af yok"

PODCAST CANLI YAYIN

Hakkında 6 yıldır devam eden yolsuzluk davasında af talep etmeyeceğini söyleyen katil Netanyahu, bu kez geri adım attı. Ülkenin "büyük bir krizle karşı karşıya olduğunu" savunan Netanyahu, avukatları aracılığıyla Cumhurbaşkanı Herzog'a af başvurusu yaptığını açıkladı. Katil Netanyahu'nun af talebine ise ülkede ana muhalefet lideri Yair Lapid, "Suçunu kabul etmeden, pişmanlık göstermeden ve siyaseti bırakmadan af mümkün değil" diyerek sert tepki gösterdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a başvuruda bulundu.

Netanyahu, Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, yolsuzluk davalarından affı konusunda fikir değiştirdiğini açıkladı. Netanyahu, hakkındaki soruşturmaların başlamasının üzerinden 10 yıl, davanın başlamasının üzerinden ise 6 yıl geçtiğini hatırlatarak davanın daha uzun yıllar devam etmesinin beklendiğini belirtti.

Daha önce, tüm suçlamalardan aklanana kadar davanın devam etmesi taraftarı olduğunu söyleyen İsrail Başbakanı, güvenlik ve siyasi gerekçeleri ileri sürerek kararını değiştirdiğini duyurdu.

"İSRAİL'İ PARÇALIYOR"

Netanyahu, İsrail'in büyük zorluklarla ve aynı zamanda fırsatlarla karşı karşıya olduğunu iddia ederek davanın sürmesinin İsrail'i parçaladığını ve gerilimi yükselttiğini savundu.

Tereddüt etmesine rağmen son zamanlarda yaşanan gelişmelerin kararını etkilediğini ve haftada üç kez ifade vermenin zor olduğunu ileri süren Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın talebini de göz önünde bulundurarak bir karar verdiğini belirtti. Netanyahu, "Avukatlarım bugün Cumhurbaşkanı'na af talebinde bulundu. Ülkenin iyiliğini düşünen herkesin bu adımı destekleyeceğini umuyorum." ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN NETANYAHU'NUN AFFEDİLMESİ İÇİN HERZOG'A MEKTUP

Daha önce Netanyahu'nun affedilmesi gerektiği yönünde ifadeler kullanan ABD Başkanı Trump, Netanyahu'yu affetmesi için Herzog'a mektup göndermişti.

Herzog'un ofisinden yapılan yazılı açıklamada, bir kişinin affını istemek için Cumhurbaşkanlığına resmi talepte bulunması gerektiği vurgulanmıştı.

Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk davasının düşürülmesinin, suçunu kabul etmesine bağlı olmaya devam ettiği sürece Cumhurbaşkanı Herzog'dan af talebinde bulunmayacağını iddia etmişti.

NETANYAHU'NUN YOLSUZLUK DAVALARI

Dönemin İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında 3 ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan "ilk İsrail Başbakanı" olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.

Netanyahu, ifade vermek üzere ilk kez 10 Aralık 2024'te Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı. Başbakan Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyor.

İSRAİL SİYASETİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Netanyahu'nun Herzog'dan af talebinde bulunduğunu duyurmasının ardından İsrail siyaseti ikiye bölündü.

İktidara yakın isimler Herzog'un talebi kabul etmesi gerektiğini savunurken muhalif siyasetçiler Netanyahu'nun suçunu kabul etmesi gerektiğini belirtti.

MUHALİF SİYASETÇİLERDEN 'SUÇUNU KABUL ETME VE SİYASETTEN ÇEKİLME' ŞARTI

İsrailli muhalif siyasetçilerse Herzog'a, Netanyahu suçunu itiraf etmeden ve siyasetten çekilmeden af talebine olumlu yanıt vermeme çağrısında bulundu.

İsrail ana muhalefet lideri Yair Lapid, Herzog'a, "Netanyahu'ya suçunu itiraf etmeden, pişmanlığını göstermeden ve siyasi hayattan derhal çekilmeden af veremezsiniz." diye seslendi.

Diğer bir muhalif lider Yair Golan da Netanyahu suçunu kabul edip pişmanlığını dile getirerek istifa etmeden İsrail'de birliğin sağlanmayacağını kaydetti.

"Sadece suçlular af diler." ifadesini kullanan Golan, Netanyahu'nun, hakkında açılan davalar düşmeyince af talebinde bulunmak zorunda kaldığına işaret etti

