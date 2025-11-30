Katil Netanyahu af talep etti, ana muhalefet kapıyı kapattı: "Bu şartlarla af yok"

Daha önce, tüm suçlamalardan aklanana kadar davanın devam etmesi taraftarı olduğunu söyleyen İsrail Başbakanı, güvenlik ve siyasi gerekçeleri ileri sürerek kararını değiştirdiğini duyurdu.

Netanyahu, Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, yolsuzluk davalarından affı konusunda fikir değiştirdiğini açıkladı. Netanyahu, hakkındaki soruşturmaların başlamasının üzerinden 10 yıl, davanın başlamasının üzerinden ise 6 yıl geçtiğini hatırlatarak davanın daha uzun yıllar devam etmesinin beklendiğini belirtti.

Fotoğraf: Reuters

"İSRAİL'İ PARÇALIYOR"

Netanyahu, İsrail'in büyük zorluklarla ve aynı zamanda fırsatlarla karşı karşıya olduğunu iddia ederek davanın sürmesinin İsrail'i parçaladığını ve gerilimi yükselttiğini savundu.

Tereddüt etmesine rağmen son zamanlarda yaşanan gelişmelerin kararını etkilediğini ve haftada üç kez ifade vermenin zor olduğunu ileri süren Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın talebini de göz önünde bulundurarak bir karar verdiğini belirtti. Netanyahu, "Avukatlarım bugün Cumhurbaşkanı'na af talebinde bulundu. Ülkenin iyiliğini düşünen herkesin bu adımı destekleyeceğini umuyorum." ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN NETANYAHU'NUN AFFEDİLMESİ İÇİN HERZOG'A MEKTUP

Daha önce Netanyahu'nun affedilmesi gerektiği yönünde ifadeler kullanan ABD Başkanı Trump, Netanyahu'yu affetmesi için Herzog'a mektup göndermişti.

Herzog'un ofisinden yapılan yazılı açıklamada, bir kişinin affını istemek için Cumhurbaşkanlığına resmi talepte bulunması gerektiği vurgulanmıştı.

Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk davasının düşürülmesinin, suçunu kabul etmesine bağlı olmaya devam ettiği sürece Cumhurbaşkanı Herzog'dan af talebinde bulunmayacağını iddia etmişti.