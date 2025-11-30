PODCAST CANLI YAYIN

Soykırımcı İsrail Gazze'ye saldırdı!

İSRAIL’IN 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılar nedeniyle çok sayıda çocuk yetim ve öksüz kaldı. Gazze’deki Şucaiyye mahallesinde bombalanan evinin yakınlarına kurduğu çadırda yaşayan Filistinli yaşlı kadın Reda Alouwa, İsrail ordusunun 5 oğlunu öldürmesinin ardından 36 torununa bakmak zorunda kaldı. Alouwa, “Evimde mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşıyordum. Oğullarımdan Muhammed, savaş başladıktan 2 ay sonra hayatını kaybetti. İsrail ordusu yine bombaladı. Bilincimi kaybettim ve hiçbir şey hissetmedim. 6 gün komada kaldıktan sonra hastanede uyandığımda diğer 4 oğlumun, iki kızımın ve bir torunumun saldırıda öldüğünü öğrendim” dedi.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
