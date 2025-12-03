PODCAST CANLI YAYIN

İsrail Gazze'ye saldırıya devam ediyor! 7 Ekim 2023'ten bu yana 70 bin 117 şehit

İsrail Gazze'de saldırılara devam ediyor. İsrail saldırılarıyla, son 48 saatte biri enkaz altından çıkarılan 5 Filistinlinin naaşı ile 13 yaralının hastanelere ulaştırıldığı bildirildi. Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 48 saatte 5 artarak, 70 bin 117'ye yükseldi.

Giriş Tarihi:
İsrail Gazze'ye saldırıya devam ediyor! 7 Ekim 2023'ten bu yana 70 bin 117 şehit

İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırmaya devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 48 saatte 5 artarak, 70 bin 117'ye yükseldi.

Gazze, AAGazze, AA

48 SAATTE 5 FİLİSTİNLİ DAHA ÖLDÜ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

İsrail saldırılarıyla, son 48 saatte biri enkaz altından çıkarılan 5 Filistinlinin naaşı ile 13 yaralının hastanelere ulaştırıldığı bildirildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda ise 360 kişinin öldüğü, 922 kişinin yaralandığı, enkaz altından da 617 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 70 bin 117'ye, yaralıların sayısının 170 bin 999'a yükseldiği aktarıldı.

Gazze, AAGazze, AA

GAZZE'DE ATEŞKES ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 70 bin 117'ye yükseldi

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen zaman zaman çeşitli iddialarla Filistinlileri hedef alan saldırılarda bulunuyor.

Asrın Soykırımı: Gazze belgeseli! A Haber hakikatin ve mazlumların sesi olduAsrın Soykırımı: Gazze belgeseli! A Haber hakikatin ve mazlumların sesi oldu

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: "Allah'ın izni milletin duasıyla bu sefer başaracağız"
İsrail kışkırtıyor SDG entegre olmuyor! MOSSAD'dan "Terörsüz Türkiye terörsüz bölge"ye sabotaj girişimi: YPG'ye "müttefik" dediler
İdefix
CHP'de "kirpi" operasyonu! İhraç ve disiplin furyası başlıyor: Listedeki ilk isim ve hedefteki 10 isim | Murat Emir vekilleri aradı mı?
Büyükçekmece Adliyesi'nden 25 kilogram altın çaldı! Hırsız en güvendikleri yerden çıktı: Namussuzmuş meğer namuslu!
Beyoğlu tacizcilerine tahliye kararına tepki! Avukat canlı yayında açıkladı: 9 yıl yatarı var!
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında yeni gelişme: 12 şüpheli adliyede
Baklava kutusunda rüşvet alan CHP'li Mehmet Engin Tüter hakim karşısında: Boşluğuma geldi aldım
Ukrayna’da Zelenskiy bombası! Batı’dan istifa emri mi geldi?
Öcalan "MHP-darbe" sözlerine açıklık getirdi! 27 Şubat vurgusu: "Güçlü irade ve kararlı duruşumuz sürüyor" | CHP'ye çağrı yaptı
Trabzonspor'da hedef 10. kupa! Fatih Tekke'den büyük rotasyon
Seyyanen zam gerçeği: Kimleri kapsıyor? Gözden kaçan detay
Emekliye %11.2 enflasyon zammı: Hesaplar noktası virgülüne değişti! SSK BAĞKUR'a 19 bin TL maaş...
İsrail medyasında Şara’ya suikast iddiası: Fail Tel Aviv mi? Amaç DEAŞ bahanesiyle işgal
Memura emekliye enflasyon farkı: En düşük maaş için 5. oran geldi! İşte meslek meslek zam tablosu
Başkan Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü! Neler konuşuldu?
Galatasaray'da forvet krizi! Osimhen o maçlarda yok
Türk Telekom teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürüyor engeller kalkıyor
"İmralı" sonrası ilk: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplanıyor
Kuruluş Orhan’ın Flavius’u Şükrü Özyıldız’ın fenomen kardeşini gören şaşıp kaldı!