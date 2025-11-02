PODCAST CANLI YAYIN

İngiltere'de trende yolculara kanlı dehşet: Çok sayıda yaralı var! Saldırı terör bağlantılı mı?

İngiltere'nin Huntingdon kentinde bir trende bıçaklı saldırı düzenlendi. Olayda 9'u ağır 10 kişinin yaralandığı ve yaralıların hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İngiltere'de trende yolculara kanlı dehşet: Çok sayıda yaralı var! Saldırı terör bağlantılı mı?

İngiltere Ulaşım Polisi'nden yapılan açıklamaya göre, olay Doncaster şehrinden Londra King's Cross Tren İstasyonu'na giden bir trende yerel saatle 19.42 sıralarında meydana geldi.

İngiltere'de trende bıçaklı saldırı: 10 yaralı

ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Trendeki yolculara yönelik bıçaklı saldırı yapıldığı yönündeki ihbarı değerlendiren yetkililer, trenin acil durum kapsamında durduğu Huntingdon İstasyonu'na çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk etti.

Açıklamada, 9'u ağır 10 kişinin yaralandığı ve yaralıların hastanede tedavi altına alındığı bildirildi. Terörle Mücadele Polisi'nin de dahil olduğu soruşturma kapsamında 2 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayın son derece endişe verici olduğunu kaydetti.

İngiltere'de trende yolculara kanlı saldırı: Çok sayıda yaralı var! Saldırı terör bağlantılı mı? (DHA)İngiltere'de trende yolculara kanlı saldırı: Çok sayıda yaralı var! Saldırı terör bağlantılı mı? (DHA)

İNGİLİZ POLİSİ: SALDIRI TERÖR BAĞLANTILI DEĞİL
İngiltere Ulaştırma Polisi'nde (BTP) görevli Başkomiser John Loveless, dün akşam meydana gelen olayla ilgili Huntingdon tren istasyonu önünde basın açıklaması yaptı.

Bir trende çok sayıda kişinin bıçaklandığı saldırıyla ilgili ihbarın dün yerel saatle 19.42'de alındığını söyleyen Loveless, 8 dakika içinde silahlı polis ve ambulansın olay yerine ulaştığını bildirdi.

İngiltere'de trende yolculara kanlı saldırı: Çok sayıda yaralı var! Saldırı terör bağlantılı mı? (DHA)İngiltere'de trende yolculara kanlı saldırı: Çok sayıda yaralı var! Saldırı terör bağlantılı mı? (DHA)

Doncaster'dan Londra'ya giden trende yaşanan saldırıyı gerçekleştiren iki kişiyi trende gözaltına aldıklarını aktaran Loveless, "32 yaşında İngiliz vatandaşı siyahi bir erkek ile 35 yaşında İngiliz vatandaşı, Karayip kökenli bir erkek, cinayete teşebbüs şüphesiyle gözaltına alındı. İkisi de İngiltere doğumlu şüpheliler, farklı karakollarda gözaltında tutulmaya devam ediyor ve sorgulamaları sürüyor" ifadelerini kullandı.

Loveless, saldırıda yaralanan 10 kişiden 9'unun durumları ağır olarak dün akşam hastanelerde tedavi altına alındığını, bunlardan 4'ünün taburcu edildiğini kaydetti.

Tedavisi süren 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğunu vurgulayan Loveless, "Şu aşamada bunun terör saldırısı olmadığını düşünüyoruz" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! Ana gündem Terörsüz Türkiye'de gelinen son aşama | Gazze, Suriye, Eurofighter... Masa yoğun
DEM Parti 9. kez Öcalan'a gidiyor: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni safha | TAKVİM'den "İmralı" kronolojisi
D&R
CANLI ANLATIM | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Irak'ta! Türkiye ile Irak arasında tarihi "su" anlaşması: "En büyük altyapı yatırımı olacaktır"
Fenerbahçe'ye transferden dev gelir! O yıldızlar ayrılabilir
Oğlu açıkladı: Engin Çağlar'ın o isteği gerçek oldu! Nuri Alço'dan Ediz Hun'a dostları cenaze törenine akın etti
İslam Memiş’ten kasım ayı rehberi: Gram altında 5.500 TL seviyesi kritik! Alım fırsatı ve yeni rekor sinyalini verdi
"Eko"sistemin casusluk trafiği belgelendi! MI6 - CIA - İBB hattında tam 5 görüşme | İşte mesajlaşma kayıtları: İmamoğlu'nun bilgisi vardı
KCK ve SDG'den "Şam" şeytanlığı! Suriye'ye giden PKK'lıların listesi MİT'in elinde... Sinsi "entegrasyon" planına müsamaha yok
Gazze masası İstanbul'da kuruluyor! Dışişleri Bakanı Fidan ev sahipliği yapacak: Toplantıya kimler katılacak?
Doğal gazı açın montları sıkı giyinin! İstanbul’da kuvvetli yağış için gün verildi: Dondurucu soğuk geliyor! Son 48 saat...
Emekli zammı için masada 3 anket ve 3 tahmin var! SSK ve Bağ-Kur'lular ne alacak? İşte tek tek hesaplanan formüller...
Beyaz Saray'da gündem Suriye: Ahmed Şara Trump ile görüşecek
Galatasaray - Trabzonspor maçı sonrası o yıldıza övgü! "Bazen Kante bazen Makelele"
Firari Serdar Akinan’dan TÜGVA’ya kirli kumpas: Sahte delil ve montajları yeniden piyasaya sürdüler
İmamoğlu ekibinde istihbarat savaşı! Murat Ongun'un telefonuna casus yazılım yüklendi: Tüm oklar Necati Özkan'ı gösterdi
ABD başkan yardımcısı JD Vance fırtınası büyüyor: Erika Kirk ile evlenecekleri iddiası Amerikan medyasını salladı!
Türkiye olmasaydı Gazze’de ateşkes olmazdı! Barrack: Batı’nın Osmanlı’dan sonra her adımı hataydı
Nun Okulları'ndan eğitime yön verecek zirve! Esra Albayrak'tan ailelere "kök" çağrısı | "Batı'yı taklit ederek Batı'nın önüne geçmek gibi bir hikayeye inanmıyoruz"
Beşiktaş - Fenerbahçe maçının 11'leri netleşti! Kartal ve Kanarya'nın dev randevusu