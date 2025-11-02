İngiltere'de trende yolculara kanlı dehşet: Çok sayıda yaralı var! Saldırı terör bağlantılı mı?

İngiltere Ulaşım Polisi'nden yapılan açıklamaya göre, olay Doncaster şehrinden Londra King's Cross Tren İstasyonu'na giden bir trende yerel saatle 19.42 sıralarında meydana geldi. İngiltere'de trende bıçaklı saldırı: 10 yaralı ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Trendeki yolculara yönelik bıçaklı saldırı yapıldığı yönündeki ihbarı değerlendiren yetkililer, trenin acil durum kapsamında durduğu Huntingdon İstasyonu'na çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk etti. Açıklamada, 9'u ağır 10 kişinin yaralandığı ve yaralıların hastanede tedavi altına alındığı bildirildi. Terörle Mücadele Polisi'nin de dahil olduğu soruşturma kapsamında 2 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayın son derece endişe verici olduğunu kaydetti.

İngiltere Ulaştırma Polisi'nde (BTP) görevli Başkomiser John Loveless, dün akşam meydana gelen olayla ilgili Huntingdon tren istasyonu önünde basın açıklaması yaptı. Bir trende çok sayıda kişinin bıçaklandığı saldırıyla ilgili ihbarın dün yerel saatle 19.42'de alındığını söyleyen Loveless, 8 dakika içinde silahlı polis ve ambulansın olay yerine ulaştığını bildirdi.