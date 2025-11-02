İngiltere'de trende bıçaklı saldırı: 10 yaralı

İngiltere Ulaşım Polisi'nden yapılan açıklamaya göre; olay Doncaster şehrinden Londra King's Cross Tren İstasyonu'na giden bir trende yerel saatle 19.42 sıralarında meydana geldi. Trendeki yolculara yönelik bıçaklı saldırı yapıldığı yönündeki ihbarı değerlendiren yetkililer, trenin acil durum kapsamında durduğu Huntingdon İstasyonu'na çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk etti. Açıklamada, 9'u ağır 10 kişinin yaralandığı ve yaralıların hastanede tedavi altına alındığı bildirildi. Terörle Mücadele Polisi'nin de dahil olduğu soruşturma kapsamında 2 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayın son derece endişe verici olduğunu kaydetti.

İNGİLİZ POLİSİ: SALDIRI TERÖR BAĞLANTILI DEĞİL

İngiltere Ulaştırma Polisi'nde (BTP) görevli Başkomiser John Loveless, dün akşam meydana gelen olayla ilgili Huntingdon tren istasyonu önünde basın açıklaması yaptı. Bir trende çok sayıda kişinin bıçaklandığı saldırıyla ilgili ihbarın dün yerel saatle 19.42'de alındığını söyleyen Loveless, 8 dakika içinde silahlı polis ve ambulansın olay yerine ulaştığını bildirdi.

Doncaster'dan Londra'ya giden trende yaşanan saldırıyı gerçekleştiren iki kişiyi trende gözaltına aldıklarını aktaran Loveless, "32 yaşında İngiliz vatandaşı siyahi bir erkek ile 35 yaşında İngiliz vatandaşı, Karayip kökenli bir erkek, cinayete teşebbüs şüphesiyle gözaltına alındı. İkisi de İngiltere doğumlu şüpheliler, farklı karakollarda gözaltında tutulmaya devam ediyor ve sorgulamaları sürüyor" ifadelerini kullandı.

Loveless, saldırıda yaralanan 10 kişiden 9'unun durumları ağır olarak dün akşam hastanelerde tedavi altına alındığını, bunlardan 4'ünün taburcu edildiğini kaydetti. Tedavisi süren 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğunu vurgulayan Loveless, "Şu aşamada bunun terör saldırısı olmadığını düşünüyoruz" dedi.