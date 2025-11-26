PODCAST CANLI YAYIN

Hong Kong'da büyük yangın! Alevler 8 apartmanlı siteyi sardı: Çok sayıda kişi öldü

Hong Kong'un Tai Po bölgesinde 8 apartmanlı bir sitede yangın çıktı. Dış cepheye kurulu bambu iskeleler nedeniyle hızla yayılan yangında 1'i itfaiyeci 13 kişinin yaşamını yitirdiği, 28 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yetkililer, binalarda çok sayıda kişinin de mahsur kaldığı belirtti.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Tai Po bölgesinde bulunan bir sitede büyük bir yangın çıktı. Hong Kong'un bu güne kadarki en ölümcül yangınında en az 55 kişinin hayatını kaybettiği, 250'den fazla kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi.

8 APARTMANLI SİTEDE YANGIN

Hong Kong merkezli South China Morning Post (SCMP) gazetesinin haberine göre, Tai Po'da 8 apartmanın olduğu bir sitede yangın çıktı. 2.000 ünitelik sekiz binalık konut sitesinde yangın çıktıktan 24 saatten fazla süre geçmesine rağmen bazı pencerelerde alevlerin hala görünür durumda olduğu bildirildi.

Yangın, 1900'dan fazla dairenin olduğu sitede, binaların yenilenmesi için dış cepheye kurulu bambu iskeleler yüzünden hızla yayıldı.

Emniyet yetkilileri, yangının başladığı binada mahsur kalanlar olduğuna dair ihbarlar aldıklarını açıkladı.

55'TEN FAZLA ÖLÜ

Hong Kong'un onlarca yıldan bu yana en ölümcül yangınında en az 55 ölü, 250'den fazla kayıp olduğu bildirildi.

24 SAAT SONRA BİLE ALEVLER VARDI

2.000 ünitelik sekiz binalık konut sitesinde yangın çıktıktan 24 saatten fazla süre geçmesine rağmen bazı pencerelerde alevlerin hâlâ görünür durumda olduğu bildirildi.

Olay yerinde kaydedilen görüntülerde, itfaiye ekiplerinin, dış cephesi bambu iskelesiyle kaplı olan ve alevler içinde kalan dairelere müdahale ettiği görüldü.

Yangınların şiddeti için 5 kademeli derecelendirme sistemi kullanılan Hong Kong'da, bu yangının şiddeti 1'inciden 4'üncü seviyeye yükseltildi.

