Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Tai Po bölgesinde bulunan bir sitede büyük bir yangın çıktı. Hong Kong'un bu güne kadarki en ölümcül yangınında en az 55 kişinin hayatını kaybettiği, 250'den fazla kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi.

Hong Kong'ta gökdelen alevlere teslim oldu!

8 APARTMANLI SİTEDE YANGIN

Hong Kong merkezli South China Morning Post (SCMP) gazetesinin haberine göre, Tai Po'da 8 apartmanın olduğu bir sitede yangın çıktı. 2.000 ünitelik sekiz binalık konut sitesinde yangın çıktıktan 24 saatten fazla süre geçmesine rağmen bazı pencerelerde alevlerin hala görünür durumda olduğu bildirildi.