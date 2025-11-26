Hong Kong'ta gökdelen alevlere teslim oldu!
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Tai Po bölgesinde bulunan bir sitede çıkan yangında mahsur kalan 4 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.
HONG KONG'DA BÜYÜK YANGIN: 4 ÖLÜ, 8 YARALI
1900'den fazla dairenin bulunduğu bir sitede, binaların yenilenmesi için kurulan dış cephe bambu iskeleleri nedeniyle yangın hızla yayıldı.
MAHSUR KALANLAR VAR
Emniyet yetkilileri, yangının başladığı binada mahsur kalanlar olduğuna dair ihbarlar aldıklarını açıkladı. Olayda 1'i itfaiyeci olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
ÇEVRE YOLLARI ULAŞIMA KAPATILDI
Ulaştırma Bakanlığı, yangın nedeniyle çevre yolların ulaşıma kapatıldığını duyurdu.
İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
Olay yerinde kaydedilen görüntülerde, itfaiye ekiplerinin bambu iskelesiyle kaplı dış cephede alevler içinde kalan dairelere müdahale ettiği görüldü.
YANGIN ŞİDDETİ 4. SEVİYEYE ÇIKTI
Hong Kong'da yangınların şiddeti için kullanılan 5 kademeli derecelendirme sisteminde bu yangının şiddeti 1'inci seviyeden 4'üncü seviyeye yükseltildi.