Hong Kong'ta gökdelen alevlere teslim oldu!

Hong Kong'da yangınların şiddeti için kullanılan 5 kademeli derecelendirme sisteminde bu yangının şiddeti 1'inci seviyeden 4'üncü seviyeye yükseltildi.

Olay yerinde kaydedilen görüntülerde, itfaiye ekiplerinin bambu iskelesiyle kaplı dış cephede alevler içinde kalan dairelere müdahale ettiği görüldü.

Emniyet yetkilileri, yangının başladığı binada mahsur kalanlar olduğuna dair ihbarlar aldıklarını açıkladı. Olayda 1'i itfaiyeci olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

MAHSUR KALANLAR VAR

1900'den fazla dairenin bulunduğu bir sitede, binaların yenilenmesi için kurulan dış cephe bambu iskeleleri nedeniyle yangın hızla yayıldı.