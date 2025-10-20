Gazze'deki Türk bayrağı görüntüleri İsrail medyasını rahatsız etti! Başkan Erdoğan'ın sözlerini hedef aldılar: Tek bir Türk’ü dahi görmek istemiyorum

Gazze'deki Türk bayrağı görüntüleri İsrail medyasını rahatsız etti!

Özellikle İsrailli Bakan Orit Strock, hükümete yönelik eleştirilerinde sert bir tavır sergiledi. Strock, "Türkiye'yi Suriye'den uzak tutmaya çalışırken, nasıl oluyor da onları ana kapıdan, tam da sınırımıza sokuyoruz" diyerek tepki gösterdi. Strock, "Ben Gazze'de ne traktörde, ne cipte ne de patenle tek bir Türk'ü dahi görmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Maariv, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "İsrail ateşkesten sonra yeniden savaş başlatırsa ağır bedel ödeyecek" sözlerinini hedef alarak haberde bu açıklamanın, Türkiye'nin İsrail'e karşı izlediği kararlı ve caydırıcı politikanın bir göstergesi olduğu belirtildi.