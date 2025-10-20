PODCAST CANLI YAYIN

Gazze'deki Türk bayrağı görüntüleri İsrail medyasını rahatsız etti! Başkan Erdoğan'ın sözlerini hedef aldılar: Tek bir Türk’ü dahi görmek istemiyorum

İsrail'in yıllardır Gazze'ye yönelik uyguladığı soykırıma Türkiye ilk günden karşı durdu. Ateşkes anlaşmasında da Türkiye'nin rolü büyükken İsrail medyası bu durumdan rahatsız oldu. Başkan Erdoğan'ın "Gazze'yi yeniden ayağa kaldıracağız." sözleri sonrası Gazze'de Türk bayrağı taşıyan iş makineleri görüldü. Bu durumu manşetlerine taşıyan İsrail medyası söz konusu görüntüleri eleştirmekle kalmayıp Başkan Erdoğan'ın sözlerini hedef alarak "Tek bir Türk’ü dahi Gazze’de görmek istemiyorum" yorumunda bulundular.

İsrail'in yıllardır Gazze'ye uyguladığı abluka ve saldırılara karşı ilk günden itibaren net bir duruş sergileyen Türkiye, ateşkes sürecinde de aktif bir rol üstlenirken, Gazze'nin yeniden inşasında da sahada yer almaya başladı.

Gazze'deki Türk bayrağı görüntüleri İsrail medyasını rahatsız etti!

İSRAİL MEDYASININ TÜRKİYE RAHATSIZLIĞI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Gazze'yi yeniden ayağa kaldıracağız" açıklamasının ardından Gazze Şeridi'nde Türk bayrağı taşıyan iş makinelerinin görüntülenmesi, İsrail kamuoyunda ve medyasında rahatsızlık yarattı.

"GAZZE'DE TEK BİR TÜRK'Ü GÖRMEK İSTEMİYORUM"

İsrail basınından Maariv, ateşkes anlaşmanın detayları henüz açıklanmamış olsa da Türkiye'nin sürece aktif biçimde katıldığını doğruladığını belirtti.

Özellikle İsrailli Bakan Orit Strock, hükümete yönelik eleştirilerinde sert bir tavır sergiledi. Strock, "Türkiye'yi Suriye'den uzak tutmaya çalışırken, nasıl oluyor da onları ana kapıdan, tam da sınırımıza sokuyoruz" diyerek tepki gösterdi. Strock, "Ben Gazze'de ne traktörde, ne cipte ne de patenle tek bir Türk'ü dahi görmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Maariv, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "İsrail ateşkesten sonra yeniden savaş başlatırsa ağır bedel ödeyecek" sözlerinini hedef alarak haberde bu açıklamanın, Türkiye'nin İsrail'e karşı izlediği kararlı ve caydırıcı politikanın bir göstergesi olduğu belirtildi.

ABD ELÇİSİ'NDEN 50 MİLYAR DOLARLIK YENİDEN İNŞA VURGUSU

Tepkilerin odağında yer alan yeniden inşa süreci hakkında konuşan ABD Elçisi Steve Witkoff, Gazze'nin yeniden inşası maliyetinin yaklaşık 50 milyar dolar olacağını tahmin ettiklerini belirtti.

Maariv, Witkoff'un finansmanın hızla sağlanacağını ve özellikle Orta Doğu desteği ile Avrupa'nın katkısının beklendiğini vurguladığını aktardı.

Habere göre, Witkoff ayrıca sürecin yönetilmesi için özel bir "Barış Konseyi" kurulduğunu, kapsamlı planların geliştirildiğini ve sahada bölgesel müteahhitlerle iş birliği yapılacağını belirtti.

Maariv, bunun Türkiye'nin sahadaki aktif rolünü ve Gazze'nin yeniden yapılanmasındaki etkinliğini teyit eden bir gösterge olduğunu ifade etti.

