Gazze'deki Türk bayrağı görüntüleri İsrail medyasını rahatsız etti! Başkan Erdoğan'ın sözlerini hedef aldılar: Tek bir Türk’ü dahi görmek istemiyorum

Gazze'deki Türk bayrağı görüntüleri İsrail medyasını rahatsız etti!
Özellikle İsrailli Bakan Orit Strock, hükümete yönelik eleştirilerinde sert bir tavır sergiledi. Strock, "Türkiye'yi Suriye'den uzak tutmaya çalışırken, nasıl oluyor da onları ana kapıdan, tam da sınırımıza sokuyoruz" diyerek tepki gösterdi. Strock, "Ben Gazze'de ne traktörde, ne cipte ne de patenle tek bir Türk'ü dahi görmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.
Aynı zamanda Maariv, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "İsrail ateşkesten sonra yeniden savaş başlatırsa ağır bedel ödeyecek" sözlerinini hedef alarak haberde bu açıklamanın, Türkiye'nin İsrail'e karşı izlediği kararlı ve caydırıcı politikanın bir göstergesi olduğu belirtildi.
ABD ELÇİSİ'NDEN 50 MİLYAR DOLARLIK YENİDEN İNŞA VURGUSU
Tepkilerin odağında yer alan yeniden inşa süreci hakkında konuşan ABD Elçisi Steve Witkoff, Gazze'nin yeniden inşası maliyetinin yaklaşık 50 milyar dolar olacağını tahmin ettiklerini belirtti.
Maariv, Witkoff'un finansmanın hızla sağlanacağını ve özellikle Orta Doğu desteği ile Avrupa'nın katkısının beklendiğini vurguladığını aktardı.
Habere göre, Witkoff ayrıca sürecin yönetilmesi için özel bir "Barış Konseyi" kurulduğunu, kapsamlı planların geliştirildiğini ve sahada bölgesel müteahhitlerle iş birliği yapılacağını belirtti.
Maariv, bunun Türkiye'nin sahadaki aktif rolünü ve Gazze'nin yeniden yapılanmasındaki etkinliğini teyit eden bir gösterge olduğunu ifade etti.