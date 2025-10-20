PODCAST CANLI YAYIN
Gazze'deki Türk bayrağı görüntüleri İsrail medyasını rahatsız etti!

Gazze'deki Türk bayrağı görüntüleri İsrail medyasını rahatsız etti!

İsrail'in yıllardır Gazze'ye yönelik uyguladığı soykırıma Türkiye ilk günden karşı durdu. Ateşkes anlaşmasında da Türkiye'nin rolü büyükken İsrail medyası bu durumdan rahatsız oldu. Başkan Erdoğan'ın "Gazze'yi yeniden ayağa kaldıracağız." sözleri sonrası Gazze'de Türk bayrağı taşıyan iş makineleri görüldü. Bu durumu manşetlerine taşıyan İsrail medyası söz konusu görüntüleri eleştirmekle kalmayıp Başkan Erdoğan'ın sözlerini hedef alarak "Tek bir Türk’ü dahi Gazze’de görmek istemiyorum" yorumunda bulundular.

Bunlar da Var

Bursa'da zincirleme kaza: 3'ü ağır 4 yaralı
Bursa'da zincirleme kaza: 3'ü ağır 4 yaralı
Yaralıları taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Yaralıları taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Trafikte kaçana af yok! Bakan Yerlikaya açıkladı: Ehliyeti 60 gün geri alınacak 200 bin TL ceza kesilecek
Trafikte kaçana af yok! Bakan Yerlikaya açıkladı: Ehliyeti 60 gün geri alınacak 200 bin TL ceza kesilecek
Esenyurt’ta silahlı saldırı: 1 ölü 3 yaralı
Esenyurt’ta silahlı saldırı: 1 ölü 3 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle