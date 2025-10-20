Gazze'deki Türk bayrağı görüntüleri İsrail medyasını rahatsız etti!

İsrail'in yıllardır Gazze'ye yönelik uyguladığı soykırıma Türkiye ilk günden karşı durdu. Ateşkes anlaşmasında da Türkiye'nin rolü büyükken İsrail medyası bu durumdan rahatsız oldu. Başkan Erdoğan'ın "Gazze'yi yeniden ayağa kaldıracağız." sözleri sonrası Gazze'de Türk bayrağı taşıyan iş makineleri görüldü. Bu durumu manşetlerine taşıyan İsrail medyası söz konusu görüntüleri eleştirmekle kalmayıp Başkan Erdoğan'ın sözlerini hedef alarak "Tek bir Türk’ü dahi Gazze’de görmek istemiyorum" yorumunda bulundular.