Gazze’de boş mezar bile kalmadı İsrail hala saldırıya devam ediyor

GAZZE'DE BOŞ MEZAR KALMADI
Ateşkesin ardından İsrail saldırılarında ölen yakınlarını defnetmek isteyen Gazzeliler, boş mezar bulmakta zorlanıyor. Gazzeliler, mezarlıklarda boş yer kalmadığı için yakınlarını tarım arazilerine defnediyor.
48 SAATTE 29 ŞEHİT DAHA
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 48 saatte, 29 artarak 68 bin 116'ya yükseldi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.
Son 48 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 23'ü enkaz altından çıkartılan 29 ölü ve 21 yaralının ulaştığı belirtildi.