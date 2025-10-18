PODCAST CANLI YAYIN

Gazze’de boş mezar bile kalmadı İsrail hala saldırıya devam ediyor

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkese rağmen Gazze’de saldırılarını sürdürüyor. Ateşkes sonrasında hayatını kaybeden yakınlarını toprağa vermek isteyen Filistinliler, mezarlıklarda yer bulmakta güçlük çekiyor. Kentteki mezarlıkların dolması nedeniyle birçok kişi sevdiklerini tarım arazilerine gömmek zorunda kalıyor.

Gazze'de boş mezar bile kalmadı İsrail hala saldırıya devam ediyor

İsrail Hamas varılan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'de saldırılara devam ediyor.

Gazze'deki mezarlıklarda ölüleri gömecek boş yer kalmadı, AA

GAZZE'DE BOŞ MEZAR KALMADI

Ateşkesin ardından İsrail saldırılarında ölen yakınlarını defnetmek isteyen Gazzeliler, boş mezar bulmakta zorlanıyor. Gazzeliler, mezarlıklarda boş yer kalmadığı için yakınlarını tarım arazilerine defnediyor.

Gazze'deki mezarlıklarda ölüleri gömecek boş yer kalmadı, AA

48 SAATTE 29 ŞEHİT DAHA

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 48 saatte, 29 artarak 68 bin 116'ya yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

Son 48 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 23'ü enkaz altından çıkartılan 29 ölü ve 21 yaralının ulaştığı belirtildi.

Gazze'deki mezarlıklarda ölüleri gömecek boş yer kalmadı, AA

Açıklamada, son 48 saatteki saldırılarda 4 kişinin daha öldüğü, önceki saldırılarda yaralanan 2 kişinin de hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 68 bin 116'ya, yaralıların sayısının 170 bin 200'e yükseldiği ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Gazze'deki mezarlıklarda ölüleri gömecek boş yer kalmadı, AA

GAZZE'DE ATEŞKES ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen dün evlerine dönmeye çalışan Filistinlilere açtığı ateş sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Hamas, saldırıları, İsrail ordusunun birkaç gün önce yürürlüğe giren ateşkesi ihlali olarak değerlendirmişti.

İsrailin kabusu Türk gücü! Siyonist gazete yazdı: Tel Aviv Ankara’nın rolünü engellemeye çalıştıİsrailin kabusu Türk gücü! Siyonist gazete yazdı: Tel Aviv Ankara’nın rolünü engellemeye çalıştı

