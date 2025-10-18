PODCAST CANLI YAYIN

İsrail'in kabusu Türk gücü! Siyonist gazete yazdı: Tel Aviv Ankara’nın rolünü engellemeye çalıştı

Türkiye’nin Gazze’de ateşkes anlaşmasında üstlendiği rol ve ateşkes sürecinde Gazze’ye konuşlandırılması planlanan Türk gücü İsrail’de paniğe yol açtı. İsrail basınında yayımlanan , “Erdoğan’ın Gazze rüyası İsrail’in kabusu: Türkiye’nin savaş sonrası Orta Doğu’da artan rolü” başlıklı analizde Tel Aviv’in uzun bir süre Türkyie’nin arabuluculuk rolünü engellemeye çalıştığı belirtildi.

Gazze'de ateşkes kapsamında Hamas ile İsrail'in vardığı anlaşmada ABD, Katar, Mısır ve Türkiye'nin de yer alacağı bir "görev gücü" kurulması kararlaştırıldı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Gazze Görev Gücü ile ilgili, "Barışın tesisi ve korunmasında tecrübe sahibi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz kendisine tevdi edilecek her türlü göreve hazırdır." açıklamasını yaptı.

İSRAİL'DE GÜNDEM TÜRKİYE

İsrail basınında ise gündem Türkiye'nin bölgede artan rolü. İsrail gazetesi Yediot Ahronot, "Erdoğan'ın Gazze rüyası İsrail'in kabusu: Türkiye'nin savaş sonrası Orta Doğu'da artan rolü" başlıklı bir analiz yayımladı ve Türkiye'nin Gazze görüşmelerinde kilit bir oyuncu haline geldiğini yazdı.

"TEL AVİV ANKARA'NIN ROLÜNÜ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI"

Lior Ben Ari imzalı analizde İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Türkiye'nin Hamas ile müzakerelerde herhangi bir rol oynamasını engellemeye çalıştığı vurgulandı.

ŞARM EL ŞEYH'TE NETANYAHU VETOSU

Başkan Erdoğan'ın İsrail'e yönelik söylemlerini yumuşatmadığını vurgulayan Yediot Ahronot, geçtiğimiz pazartesi Mısır'ın Şarm el Şeyh kentinde düzenlenen Gazze'de ateşkes zirvesine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun katılmasını engellediğini hatırlattı.

Mısır son anda Netanyahu'nun da zirveye katılacağını açıklamış, Başkan Erdoğan'ın uçağı ise Mısır'a inmeden önce kısa bir süreliğine rotasını değiştirmiş, uçaktaki diplomasi hamleleri ile Netanyahu'nun katılımını engellemişti.

