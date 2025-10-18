İsrail'in kabusu Türk gücü! Siyonist gazete yazdı: Tel Aviv Ankara’nın rolünü engellemeye çalıştı

Gazze'de ateşkes kapsamında Hamas ile İsrail'in vardığı anlaşmada ABD, Katar, Mısır ve Türkiye'nin de yer alacağı bir "görev gücü" kurulması kararlaştırıldı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Gazze Görev Gücü ile ilgili, "Barışın tesisi ve korunmasında tecrübe sahibi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz kendisine tevdi edilecek her türlü göreve hazırdır." açıklamasını yaptı.