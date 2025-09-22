PODCAST CANLI YAYIN

Euro-Med'den dikkat çekici Gazze raporu: İsrail bubi tuzaklı araçlar patlatarak orantısız yıkıma neden oluyor

Katliamcı İsrail, Gazze Şeridi'ndeki insanlık dışı uygulamalarına her gün bir yenisini ekliyor. Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), İsrail'in, Gazze kentinde her gün 17 bubi tuzaklı araç patlattığı ve her yeni patlamanın orantısız şekilde daha büyük bir yıkıma yol açtığını bildirdi.

Soykırımcı İsrail ordusu, tüm dünyanın gözü önünde Gazze Şeridi'nde insanlık dışı saldırılarını sürdürürken, Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med) tarafından İsrail'in amaçlarına ilişkin dikkat çekici bir rapor yayımlandı.

Euro-Med, İsrail'in, Gazze kentinde her gün 17 bubi tuzaklı araç patlattığı ve her yeni patlamanın orantısız şekilde daha büyük bir yıkıma yol açtığını bildirdi.

HER BİRİ 3,7 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREME EŞ DEĞER

Cenevre merkezli Euro-Med tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, geçen hafta Gazze kentinin yerleşim bölgelerinde 840 ton kadar patlayıcı taşıyan yaklaşık 120 bubi tuzaklı aracı patlattığı belirtildi.

İsrail ordusunun, Gazze kentinde her gün 17 bubi tuzaklı aracı patlattığı kaydedilen açıklamada, "Bu, Richter ölçeğine göre her biri 3,7 büyüklüğünde bir depreme eşdeğer. Bu durum, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı sürdürdüğü ve 23. ayını dolduran soykırımın bir parçası olarak, nüfusu yok etmeyi amaçlayan en büyük kaba kuvvet saldırısını temsil ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Gazze'deki yıkıma ilişkin bir görüntü (AA)

ORANTISIZ YIKIMA YOL AÇIYOR

Açıklamada, bu tür patlamaların yol açtığı ciddi hasarların genellikle onlarca metreye kadar uzandığına işaret edilerek, kırıkların ve küçük hasarların birkaç yüz metreye, açık alanlarda ise yaklaşık bir kilometreye kadar ulaşabildiğine değinildi.

Gazze'deki neredeyse tüm binaların 23 aydan uzun süredir devam eden bombardıman nedeniyle hasar görmüş veya zayıflamış olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Her yeni patlama orantısız bir şekilde daha büyük bir yıkıma yol açıyor. Çatlak yapılar ve açık alanlar, her yeni patlamadan yüzlerce metre uzaktaki onlarca binanın hasar görmesine neden olarak etkiyi artırıyor." ifadelerine yer verildi.

İSRAİL'İN AMACI BELLİ!

Açıklamada, İsrail'in, geçen hafta Gazze kentinin güney, doğu ve kuzey olmak üzere üç ana bölgesinde bu tür tuzaklı araçların kullanımını yoğunlaştırdığı da aktarıldı.

Ayrıca, bu araçların amacının, şehrin merkezindeki yerleşim birimlerini yok etmek ve halkı zorla yerinden etmek olduğu belirtildi.

İlgili açıklamada "Bu patlamaların yıkıcı etkisi, fiziksel yıkım ve yerinden edilmenin ötesine uzanıyor. Aynı zamanda sistematik bir psikolojik terör aracı olarak da kullanılıyor, siviller arasında aşırı korku yayıyor ve onları zorla kaçmaya zorluyor. Uluslararası eylemsizlik ve bazı devletlerin suç ortaklığı, İsrail'in yasal bahaneler sunma girişiminde bile bulunmadan Gazze kentinin yıkımını açıkça gerçekleştirmesine olanak tanıdı, bu da cezasızlığını pekiştirdi ve uluslararası hukukun sivilleri en ağır suçlardan, özellikle de soykırımdan korumadaki etkinliğini zayıflattı." değerlendirmesinde bulunuldu.

