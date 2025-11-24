Ekonomi savaşları sonrası kritik temas! Çin Devlet Başkanı Şi ve Trump telefonda görüştü

ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi telefonda görüştü. (Fotoğraf: AA-ARŞİV)

Xinhua'nın haberine göre, Çin Devlet Başkanı Şi, iki ülkeye 2. Dünya Savaşı'ndaki zaferin sonuçlarını birlikte savunma çağrısı yaptı.

Çin ile Japonya arasında Tayvan nedeniyle diplomatik gerilim yaşandığı bir dönemde yapılan görüşmede Şi, Tayvan'ın Çin'e iadesinin savaş sonrası uluslararası düzenin önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Görüşmenin, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'in Tayvan sorununa askeri müdahale ihtimalini ima eden sözlerinin Çin ile ABD müttefiki olan bu ülke arasında gerilime yol açtığı bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.