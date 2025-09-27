PODCAST CANLI YAYIN

Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Lawrence’tan İsrail’e tepki: Filistin’de yaşananlar soykırımdır

Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Lawrence İsrail’in Filistin’deki soykırımına tepki gösterdi. Yeni filmi Die My Love'ı tanıtmak için San Sebastian Film Festivali'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Lawrence, “Yaşananlar soykırımdan başka bir şey değil ve kabul edilemez. Çocuklarım için, hepimizin çocukları için çok korkuyorum.” dedi.

Dünyaca ünlü sanatçılar İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı tek ses oldu. Dua Lipa, Gigi-Bella Hadid kardeşler, Jenna Ortega, Javier Bardem, Pedro Almodovar derken soykırıma karşı çıkan bir isim de ünlü oyuncu Jennifer Lawrence oldu.

Jennifer Lawrence, ReutersJennifer Lawrence, Reuters

"FİLİSTİN'DE YAŞANANLAR SOYKIRIMDAN FARKSIZ

Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Lawrence "Filistin'de yaşananlar soykırımdan farksız ve kabul edilemez. Dünyanın bir ucundaki olayları görmezden geldiğinizde bunun size de yansıması uzun sürmez" ifadelerini kullandı.

Jennifer Lawrence, ReutersJennifer Lawrence, Reuters

"HEPİMİZİN ÇOCUKLARI İÇİN KORKUYORUM"

Cuma günü yeni filmi Die My Love'ı tanıtmak için San Sebastian Film Festivali'nde düzenlenen basın toplantısında Filistin hakkında şunları söyledi:

Çok korkuyorum ve bu beni utandırıyor. Yaşananlar soykırımdan başka bir şey değil ve kabul edilemez. Çocuklarım için, hepimizin çocukları için çok korkuyorum.

