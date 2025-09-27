Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Lawrence’tan İsrail’e tepki: Filistin’de yaşananlar soykırımdır

Dünyaca ünlü sanatçılar İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı tek ses oldu. Dua Lipa, Gigi-Bella Hadid kardeşler, Jenna Ortega, Javier Bardem, Pedro Almodovar derken soykırıma karşı çıkan bir isim de ünlü oyuncu Jennifer Lawrence oldu.