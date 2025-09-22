Dua Lipa İsrail'in soykırımına tepki gösteren Kneecap'in sahnesine engel olmaya çalışan menajeri ile yollarını ayırdı

Dua Lipa , Filistin konusunda sesini en çok yükselten ünlülerden biri.

Kneecap grubu (AA)

PARİS'TEKİ FESTİVALDE "SOYKIRIMCI İSRAİL" SLOGANLARI

Dua Lipa'nın menajerinin sahne almasını engellemeye çalıştığı Kneecap grubunun solisti Liam O'Hannah, geçtiğimiz ay Paris'te katıldığı bir rock müzik festivalinde "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, bir savaş suçlusudur. Bu, Filistinlilere karşı bir soykırımdır. Eğer buna soykırım demiyorsanız ne diyeceksiniz?" şeklinde konuşmuştu.

KNEECAP'IN KATILIMI NEDENİYLE FESTİVALE SAĞLANAN FON GERİ ALINMIŞTI

Rock en Seine müzik festivaline belediye tarafından sağlanan fon, Filistin'e desteğiyle öne çıkan İrlandalı müzik grubu Kneecap'in programda yer alması nedeniyle geri çekilmişti.