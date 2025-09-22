PODCAST CANLI YAYIN

Dua Lipa İsrail'in soykırımına tepki gösteren Kneecap'in sahnesine engel olmaya çalışan menajeri ile yollarını ayırdı

Gazze’deki soykırımı her fırsatta haykıran Dua Lipa, kendisi gibi İsrail’in katliamına tepki gösteren grup Kneecap’in festivalde sahneye çıkmasını engellemeye çalışan menajeri David Levy ile yollarını ayırdı.

Dua Lipa'nın menajeri David Levy'in "özel ve gizli" olarak gönderdiği e-posta ifşa oldu.

Gündeme bomba gibi düşen e-postada David Levy'nin Filistin destekçisi Kneecap'in Glastonbury'de sahne almasını engellemeye çalıştığı ortaya çıktı.

Olayın ardından Kosova kökenli dünya starı Dua Lipa İsrail'i desteklediği gerekçesiyle menajeri David Levy ile yollarını ayırdı.

AÇIK TAVIR: "SOYKIRIM" ÇIKIŞI

Dua Lipa, Filistin konusunda sesini en çok yükselten ünlülerden biri.

Geçtiğimiz yıl, 88 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabında Gazze'de yaşananları "İsrail'in soykırımı" sözleriyle duyurmuştu.

Ayrıca Londra'da düzenlenen Filistin dayanışma mitinglerinde sık sık görüntülendi.

PARİS'TEKİ FESTİVALDE "SOYKIRIMCI İSRAİL" SLOGANLARI

Dua Lipa'nın menajerinin sahne almasını engellemeye çalıştığı Kneecap grubunun solisti Liam O'Hannah, geçtiğimiz ay Paris'te katıldığı bir rock müzik festivalinde "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, bir savaş suçlusudur. Bu, Filistinlilere karşı bir soykırımdır. Eğer buna soykırım demiyorsanız ne diyeceksiniz?" şeklinde konuşmuştu.

KNEECAP'IN KATILIMI NEDENİYLE FESTİVALE SAĞLANAN FON GERİ ALINMIŞTI

Rock en Seine müzik festivaline belediye tarafından sağlanan fon, Filistin'e desteğiyle öne çıkan İrlandalı müzik grubu Kneecap'in programda yer alması nedeniyle geri çekilmişti.

Saint-Cloud Belediye Meclisi, 3 Temmuz'da aldığı kararla Filistin'e desteğiyle adından söz ettiren Kneecap müzik grubunun festival programına dahil edilmesine tepki göstererek organizasyon için sağladığı 40 bin avroluk hibeyi geri çektiğini duyurmuştu.

