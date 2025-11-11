PODCAST CANLI YAYIN

Beyaz Saray'da tarihi zirve: Yaptırımlar 6 ay ertelendi

ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Washington’da bir araya geldi. Beyaz Saray’da ilk kez bir Suriye liderinin ağırlandığı görüşme 1,5 saat sürdü. Zirvenin ardından ABD, Sezar yaptırımlarını İran ve Rusya bağlantılı işlemler hariç 180 günlüğüne askıya aldı. Trump Başkan Erdoğan için ise, “Başkan Erdoğan büyük bir lider. Suriye’de olanları çok destekliyor. Suriye’yi işler hale getirmeliyiz” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü. Beyaz Saray'da ilk kez bir Suriye Devlet Başkanı ağırlandı.
1.5 saat süren zirvede iki ülke ilişkileri ve Ortadoğu konuşuldu. ABD Hazine Bakanlığı, görüşmenin ardından Suriye'ye uyguladığı Sezar yaptırımlarını İran ve Rusya bağlantılı işlemler dışında 180 günlüğüne askıya alındığını açıkladı.

ERDOĞAN BÜYÜK BİR LİDER
TRUMP, "Başkan Erdoğan büyük bir lider. Suriye'de olanları çok destekliyor. Suriye'yi işler hale getirmeliyiz" dedi

