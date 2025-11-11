Beyaz Saray'da tarihi zirve: Yaptırımlar 6 ay ertelendi

ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü. Beyaz Saray'da ilk kez bir Suriye Devlet Başkanı ağırlandı.

1.5 saat süren zirvede iki ülke ilişkileri ve Ortadoğu konuşuldu. ABD Hazine Bakanlığı, görüşmenin ardından Suriye'ye uyguladığı Sezar yaptırımlarını İran ve Rusya bağlantılı işlemler dışında 180 günlüğüne askıya alındığını açıkladı.

ERDOĞAN BÜYÜK BİR LİDER

TRUMP, "Başkan Erdoğan büyük bir lider. Suriye'de olanları çok destekliyor. Suriye'yi işler hale getirmeliyiz" dedi