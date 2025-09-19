Beyaz Saray yetkilisi açıkladı! Trump karşılaşmasından sonra muayene istediler: Biden görevdeyken…

ABD'nin gafları ve unutkanlıkları ile gündemden düşmeyen eski başkanı Joe Biden'ın bilişsel kabiliyeti ile ilgili yeni bir iddia daha gündemde.
BIDEN GÖREVDEYKEN HAFIZAYI KÖTÜLEŞTİ
Beyaz Saray'ın eski Özel Kalem Müdürü Jeff Zients perşembe günü Kongre'ye yaptığı açıklamada eski Başkan Joe Biden'ın görevdeyken hafızasının ve karar alma yeteneğinin kötüleştiğini açıkladı.
Söz konusu açıklamayı, Biden'ın eski yardımcısının röportajının transkripsiyonuna aşina olan bir kaynak yaptı.
"MUAYENEDEN GEÇSİN"
New York Post'un bildirdiğine göre muhabirlerin sorularını yanıtlamayı reddeden Zients, Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi'ne, Beyaz Saray doktoru Kevin O'Connor'a, Biden'ın 27 Haziran 2024'teki felaket niteliğindeki tartışma performansının ardından bilişsel muayene de dahil olmak üzere "tam bir tıbbi muayeneden" geçmesi gerektiğini söylediğini aktardı.