Beyaz Saray yetkilisi açıkladı! Trump karşılaşmasından sonra muayene istediler: Biden görevdeyken…

Biden, Takvim Fotoğraf Arşivi

TRUMP KARŞILAŞMASINDA HEZİMET

Biden Trump'la birlikte seçim öncesi çıktıkları karşılaşmada tökezlemiş, sesi anlaşılmayacak şekilde konuşmuş ve hatta kamu politikaları hakkında alakasız ifadeler kullanmıştı.

Biden'ın kampanya ekibi ve Beyaz Saray'daki sözcüler o dönemde bu iddiaları ciddiye almamış ve başkanın "soğuk algınlığı" geçirdiğini iddia etmişlerdi ancak Biden, tartışmanın bitmesinden birkaç dakika sonra bir Waffle House'da görülmüştü.

Öte yandan Biden için skandal olan karşılaşmanın ardından Demokrat Parti, Başkan adayı olarak Kamala Harris'i göstermişti.