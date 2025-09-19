PODCAST CANLI YAYIN

Beyaz Saray yetkilisi açıkladı! Trump karşılaşmasından sonra muayene istediler: Biden görevdeyken…

ABD’nin eski başkanı Joe Biden ile ilgili bir iddia daha gündeme damga vurdu. Gafları, unutkanlıkları ile sık sık gündeme gelen Biden, geçtiğimiz yıl ABD seçimi öncesi Donald Trump ile canlı yayın karşılaşmasına çıkmış ve adeta hezimete uğramıştı. Bir Beyaz Saray yetkilisinden o döneme ilişkin flaş açıklama geldi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Beyaz Saray yetkilisi açıkladı! Trump karşılaşmasından sonra muayene istediler: Biden görevdeyken…

ABD'nin gafları ve unutkanlıkları ile gündemden düşmeyen eski başkanı Joe Biden'ın bilişsel kabiliyeti ile ilgili yeni bir iddia daha gündemde.

Biden, Takvim Fotoğraf ArşiviBiden, Takvim Fotoğraf Arşivi

BIDEN GÖREVDEYKEN HAFIZAYI KÖTÜLEŞTİ

Beyaz Saray'ın eski Özel Kalem Müdürü Jeff Zients perşembe günü Kongre'ye yaptığı açıklamada eski Başkan Joe Biden'ın görevdeyken hafızasının ve karar alma yeteneğinin kötüleştiğini açıkladı.

Söz konusu açıklamayı, Biden'ın eski yardımcısının röportajının transkripsiyonuna aşina olan bir kaynak yaptı.

Biden, Takvim Fotoğraf ArşiviBiden, Takvim Fotoğraf Arşivi

"MUAYENEDEN GEÇSİN"

New York Post'un bildirdiğine göre muhabirlerin sorularını yanıtlamayı reddeden Zients, Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi'ne, Beyaz Saray doktoru Kevin O'Connor'a, Biden'ın 27 Haziran 2024'teki felaket niteliğindeki tartışma performansının ardından bilişsel muayene de dahil olmak üzere "tam bir tıbbi muayeneden" geçmesi gerektiğini söylediğini aktardı.

Biden, Takvim Fotoğraf ArşiviBiden, Takvim Fotoğraf Arşivi

TRUMP KARŞILAŞMASINDA HEZİMET

Biden Trump'la birlikte seçim öncesi çıktıkları karşılaşmada tökezlemiş, sesi anlaşılmayacak şekilde konuşmuş ve hatta kamu politikaları hakkında alakasız ifadeler kullanmıştı.

Biden'ın kampanya ekibi ve Beyaz Saray'daki sözcüler o dönemde bu iddiaları ciddiye almamış ve başkanın "soğuk algınlığı" geçirdiğini iddia etmişlerdi ancak Biden, tartışmanın bitmesinden birkaç dakika sonra bir Waffle House'da görülmüştü.

Öte yandan Biden için skandal olan karşılaşmanın ardından Demokrat Parti, Başkan adayı olarak Kamala Harris'i göstermişti.

Demans, Alzheimer, bunama… Joe Biden’ın 45 çalışanı Wall Street’e konuştu: İşte ABD Başkanı hakkında bomba etkisi yaratan raporDemans, Alzheimer, bunama… Joe Biden’ın 45 çalışanı Wall Street’e konuştu: İşte ABD Başkanı hakkında bomba etkisi yaratan rapor

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Ekosistemin kirli para trafiği bir bir deşifre oluyor! İBB'den ihale alan şirket aldığı paranın çoğunu Necati Özkan'ın şirketine aktarmış
Başkan Erdoğan bugün TEKNOFEST 2025'e katılacak! "Tüm vatandaşlarımı TEKNOFEST'i ziyaret etmeye davet ediyorum"
Trendyol
Yurtta yangınlarla mücadele! 3 ilde ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor
Beyaz Saray yetkilisi açıkladı! Trump karşılaşmasından sonra muayene istediler: Biden görevdeyken…
Spor yazarları Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçını değerlendirdi
Aşk ve Gözyaşı
İngiltere dönüşü Trump’ın helikopteri acil iniş yaptı! First Lady Melania ile facianın eşiğinden döndüler
Başkan Erdoğan BM Zirvesi öncesi Abbas'ı kabul etti! Öncelik Gazze'de acil ateşkes... "İslam dünyası İsrail'e karşı bir ve beraber olmalı"
CHP'li İzmirliyi canından bezdirdi! Toplanmayan çöp dağları nedeniyle vatandaşlar taşınmayı düşünüyor
Emekli zammı yavaş yavaş belli oluyor... En az 18 bin TL!
Aziz İhsan Aktaş’tan dikkat çeken iddia: Ekrem İmamoğlu ile Rıza Akpolat kavgası yolsuzlukları ortaya çıkardı
Aşk ve Gözyaşı için beklenen gün geldi! ATV ekranlarında bambaşka bir hikaye: Küllenmiş bir aşkın yeniden doğuşu...
Türkiye'nin gökyüzündeki gururu! SOLOTÜRK pilotları nefes kesen gösterilerin perde arkasını TAKVİM'e anlattı | "Havacılık kalbinize düşen bir tutku"
Kim Milyoner Olmak İster'de Gazze sorusu! "Gazze'de İsrail tarafından her gün katledilen çocuk sayısı kaçtır?" | Oktay Kaynarca doğru cevap sonrası alkış istemedi: "Bu meseleye en çok sahip çıkan ülkelerden bir tanesiyiz"
Trump ve Starmer arasında "Filistin" çatlağı: İngiltere ile fikir ayrılıklarımız var | "Putin beni hayal kırıklığına uğrattı"
Bahçeli'den ABD-İsrail'e karşı "Türkiye-Rusya-Çin ittifakı" önerisi! Netanyahu'ya sert daldı: Kudüs namustur kaderine terk etmeyeceğiz
Sergen Yalçın'dan orta saha kararı! Göztepe maçında forma o yıldızların
Şehit yakınları ve gaziler Beştepe'de! Başkan Erdoğan'dan Netanyahu'ya "Kudüs" tokadı: Biz bu coğrafyada ev sahibiyiz, oyunları bozacağız
MSB duyurdu! Doğu Akdeniz’de Türkiye-Mısır tatbikatı... GKRY'ye İsrail uyarısı... "TSK'nın Suriye'de terörle mücadelesi sürecek"