Demans, Alzheimer, bunama… Joe Biden’ın 45 çalışanı Wall Street’e konuştu: İşte ABD Başkanı hakkında bomba etkisi yaratan rapor

ABD 'de Kasım 2024'te düzenlenecek olan başkanlık seçimleri için geri sayım devam ederken Wall Street Journal, mevcut başkan ve Demokratların başkan adayı Joe Biden ile ilgili çok konuşulacak bir rapor hazırladı.

Wall Street Journal'ın görüştüğü 45'ten fazla Cumhuriyetçi ve Demokrat milletvekili ve çalışan, Biden'ın toplantılarda anlaşılmayan konuşmalar yaptığını belirtti. ABD'li siyasiler Biden'ın çok kısık sesle konuştuğunu, en yakınında duran kişilerin bile onu anlamakta güçlük çektiğini söyledi.

81 yaşındaki Joe Biden 'ın bilişsel kapasitesinin giderek düştüğü ve zihinsel olarak gerilediği gerçeği ABD basınının bir numaralı gündemi oldu.

Gafları ve unutkanlıkları ile gündemden düşmeyen ABD tarihinin en yaşlı başkanı Biden'ın yakın çevresindeki yardımcıları ve birlikte çalıştığı politikacıların yaptığı çarpıcı açıklamalar gündemde resmen bomba etkisi yarattı.

NOTLARI OLMADAN KONUŞAMIYOR

ABD'li siyasiler ayrıca, Biden'ın tavrının ve politika detaylarını kavrayışının gün geçtikçe değiştiğini ve konferanslar sırasında sık sık notlardan ve yardımcılarından destek aldığını belirtti. Biden'ın uzun zamandır notları yanında olmadan topluluk önünde konuşamadığı belirtiliyordu.

Biden ile ocak ayında Ukrayna'ya yardım için kongre fonuna ilişkin kritik müzakerelere katılan bir kişi başkan hakkında "Orada olup da kendinizi rahatsız hissetmemeniz mümkün değildi" şeklinde konuşmuştu.

SORULARI BİLE ANLAMIYOR

Toplantıya katılan diğer kişiler ise Biden'ın odaya girdiği andan itibaren toplantının başlamasının yaklaşık 10 dakika sürdüğünü ve başladığında da not kartlarını kullanarak herkesin zaten hemfikir olduğu ve katılımcıların kendisini zar zor duyabildiği noktalara değindiğini söyledi. Biden'ın çoğu kez soruları dahi anlamadığı, yardımcılarından soruları cevaplamaları için destek aldığı belirtildi.

MIKE JOHNSON DEHŞETE DÜŞTÜ

Biden'ın şubat ayında Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ile yaptığı bir görüşmede zaten yürürlükte olan Rusya'ya sıvı doğal gaz ihracatını ilk kez duyuyor gibi davrandığı ve Johnson'un dehşete düştüğü belirtildi.

Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ise Biden'ın geçen mayıs ayında borç tavanının yükseltilmesi konusundaki gergin müzakereler sırasında "saçmaladığını", mırıldandığını ve odaya hakim olma yeteneğinin günden güne değiştiğini söyledi.

The Post'a konuşan üst düzey bir politikacı ise rapordaki endişe verici iddiaların Adalet Bakanlığı'nın Biden'ın gizli belge soruşturması kapsamında eski özel danışman Robert Hur ile yaptığı görüşmenin kayıtlarını yayımlamayı reddetmesinin nedeni olduğunu söyledi.