Almanya 3 yılda vatandaşlık alınan 'hızlandırılmış vatandaşlık' hakkını kaldırdı

Almanya Federal Meclisi, göçmenlerin 3 yıl içinde vatandaşlık başvurusu yapmasına imkan tanıyan 'hızlandırılmış vatandaşlık' uygulamasını yürürlükten kaldırdı. Yeni düzenlemeyle vatandaşlık için tüm başvuru sahiplerine en az 5 yıl ikamet şartı getirildi.

