Almanya 3 yılda vatandaşlık alınan 'hızlandırılmış vatandaşlık' hakkını kaldırdı

Almanya Federal Meclisi, göçmenlerin 3 yıl içinde vatandaşlık başvurusu yapmasına imkan tanıyan ‘hızlandırılmış vatandaşlık’ uygulamasını yürürlükten kaldırdı. Yeni düzenlemeyle vatandaşlık için tüm başvuru sahiplerine en az 5 yıl ikamet şartı getirildi.

Almanya 3 yılda vatandaşlık alınan 'hızlandırılmış vatandaşlık' hakkını kaldırdı

Almanya Federal Meclisi, göçmenlerin 3 yıl içinde vatandaşlık başvurusu yapmasına imkan tanıyan 'hızlandırılmış vatandaşlık' uygulamasını yürürlükten kaldırdı. Yeni düzenlemeyle vatandaşlık için tüm başvuru sahiplerine en az 5 yıl ikamet şartı getirildi.

'GÖÇ İÇİN TEŞVİK HALİNE GELDİ'

İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, konuya ilişkin açıklamasında, "Alman pasaportu başarılı entegrasyonun ödülü olmalı, yasa dışı göç için teşvik haline gelmemeli" ifadelerini kullandı.

'GERİ ADIM'
Sol Parti ve Yeşiller Partisi, değişikliğin 'entegrasyon politikalarında geri adım' olduğunu belirterek, koalisyon hükümetini oluşturan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'nin desteğiyle alınan kararı eleştirdi.

