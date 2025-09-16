PODCAST CANLI YAYIN

Almanya'da istihbaratın başı Türk

Almanya’da Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın başkanlığına Türk kökenli Sinan Selen atandı. Selen uluslararası terörizm konusunda uzman bir isim olarak biliniyor.

Alman iç istihbarat birimi Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanlığına İstanbul doğumlu Türk kökenli Sinan Selen getirildi. Selen'in bu göreve atanmasıyla ilk defa göçmen kökenli bir kişi, Almanya'da güvenlikle ilgili bir devlet kurumunun en üst yönetimini üstlenmiş olacak. Selen 21 Ocak 2019'dan bu yana teşkilatta başkan yardımcısı olarak görev yapıyor. Alman basınında çıkan haberlere göre Hristiyan Birlik (CDU/ CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyon hükümeti Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang'tan boşalan başkanlık görevine Sinan Selen'in getirilmesi konusunda uzlaştı. Görevlendirmenin yarın Bakanlar Kurulu'nda usulen oylamaya sunulacağı belirtildi. Federal Emniyet Teşkilatı'nda başlayan kariyer Türk kökenli anne ve babanın çocuğu olarak 1972 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Selen, 4 yaşında ailesiyle Köln kentine yerleşti. Köln Üniversitesi'nde hukuk öğrenimi gören Selen, eğitimi sırasında polis hukuku, Avrupa hukuku ve idare hukuku üzerine yoğunlaştı. Selen, Almanya'nın eski Başbakanı Schröder'in güvenliğinden sorumlu ekipte yer aldı.

