Aliyev’den zafer yıldönümünde Ermenistan’a mesaj: Ne oldu Bakü’de çay içecektiniz?

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ zaferinin beşinci yıl dönümünde düzenlenen askeri geçit töreninde Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türkiye’ye özellikle teşekkür etti. Aliyev Başkan Erdoğan’ın desteğinin Azerbaycan’a güç ve moral verdiğini vurgularken Erivan’a ise gönderme yaptı ve “’Bakü'de çay içeceğiz’ diyenler gözaltı merkezlerinde çay içiyor” dedi.

Karabağ Zaferi'nin 5. yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de askeri geçit töreni düzenlendi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, törende yaptığı konuşmada bir yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a desteği için teşekkür ederken bir yandan da Ermenistan'a bir kez daha "Ne oldu Paşinyan?" mesajı verdi.

''Ne oldu Bakü’de çay içecektiniz?''

"AZERBAYCAN ERDOĞAN'IN DESTEĞİNİ UNUTMAYACAK"

Azerbaycan halkını kutlayan Aliyev, törene katılan Başkan Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'e teşekkür etti.

Aliyev, "Aziz kardeşim Erdoğan, 2. Karabağ Savaşı'nın ilk saatlerinden itibaren Azerbaycan'ı destekledi. Onun desteği, bize ek güç ve moral veriyordu. Erdoğan, Azerbaycan'ı muazzam destekledi. Erdoğan'ın 'Azerbaycan yalnız değildir.' sözü, tüm dünyaya mesajdı. Azerbaycan halkı, bu desteği hiçbir zaman unutmayacaktır." diye konuştu.

Türk askerlerinin de törende yer aldığını belirten Aliyev, bunun Türkiye ile Azerbaycan arasındaki birliğin göstergesi olduğunu vurguladı.

PAKİSTAN'A ÖZEL TEŞEKKÜR

Aliyev, Pakistan Devleti ve halkının 2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'a destek verdiğini hatırlatarak "Törende Pakistan askerleri de bulunuyor. Bu, üç ülkenin ordularının birliğinin tezahürüdür." değerlendirmesinde bulundu.

"SAVAŞLA GERİ ALIRIZ DEMİŞTİK"

Ermenistan'ın işgalci politikasına, Azerbaycan topraklarının işgal altında bulunduğuna ve yaklaşık 1 milyon kişinin yurtlarından edildiğine dikkati çeken Aliyev, "Biz, hiçbir zaman işgali kabullenmedik. Barış müzakerelerinde hep söyledik: 'Eğer müzakerelerden sonuç alınmazsa topraklarımızı savaş yoluyla kurtaracağız.'" ifadelerini kullandı.

Aliyev, "Ermenistan'ın arkasında duran bazı devletler, onlara ekonomik, siyasi ve askeri destek veriyordu. Onlar, ezeli toprağımız Karabağ'ı bizden kopararak Ermenistan'la birleştirmek istiyordu." dedi.

Devlet ve halk olarak topraklarını kurtarmak amacıyla 30 yıl boyunca çalıştıklarını vurgulayan Aliyev, "Uluslararası arenada sesimizi yükselttik. Güçlü ekonomi kurduk. Ekonomik bağımsızlık elde ettik. Bugün Azerbaycan, ekonomik olarak hiçbir ülkeye bağlı değil. Biz, bağımsız politika yürüten ülkeyiz. Güçlü ordu kurduk. Bu etkenler bizi zafere yaklaştırdı." şeklinde konuştu.

İŞGALCİLERİN "BAKÜ'DE ÇAY" HEZEYANI

Karabağ'daki işgal rejiminin bazı yöneticilerinin bir zamanlar "Tanklarımız Bakü sokaklarında olacak. Bakü'de çay içeceğiz." şeklindeki açıklamalarını hatırlatan Aliyev, "Aslında hayalleri gerçek oldu. Bugün tankları Bakü'de, Savaş Ganimetleri Müzesi'nde sergileniyor. Ermeni savaş suçluları mahkemede hesap veriyor ve gözaltı merkezinde Azerbaycan çayı içiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Aliyev, Karabağ ve Doğu Zengezur'da kapsamlı imar ve ihya çalışmalarını hayata geçirdiklerini belirterek, konuşmasını şöyle tamamladı:

Artık kurtarılan topraklarda 60 bin insan yaşıyor. Halkımı bu başarı dolayısıyla kutluyorum. Bu 5 yılı gururla yaşadık. Bu toprakların sahipleri olarak Karabağ ve Doğu Zengezur'a döndük. Bu topraklarda ebedi yaşayacağız. Azerbaycan bayrağı burada ebedi dalgalanacak. Karabağ, Azerbaycan'dır.
