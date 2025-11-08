Aliyev’den zafer yıldönümünde Ermenistan’a mesaj: Ne oldu Bakü’de çay içecektiniz?

''Ne oldu Bakü’de çay içecektiniz?''

Karabağ Zaferi'nin 5. yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de askeri geçit töreni düzenlendi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev , törende yaptığı konuşmada bir yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'a desteği için teşekkür ederken bir yandan da Ermenistan 'a bir kez daha "Ne oldu Paşinyan?" mesajı verdi.

Başkan Erdoğan, Azerbaycan'ın Zafer Günü Töreni'ne katıldı, AA

"AZERBAYCAN ERDOĞAN'IN DESTEĞİNİ UNUTMAYACAK"

Azerbaycan halkını kutlayan Aliyev, törene katılan Başkan Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'e teşekkür etti.

Aliyev, "Aziz kardeşim Erdoğan, 2. Karabağ Savaşı'nın ilk saatlerinden itibaren Azerbaycan'ı destekledi. Onun desteği, bize ek güç ve moral veriyordu. Erdoğan, Azerbaycan'ı muazzam destekledi. Erdoğan'ın 'Azerbaycan yalnız değildir.' sözü, tüm dünyaya mesajdı. Azerbaycan halkı, bu desteği hiçbir zaman unutmayacaktır." diye konuştu.

Türk askerlerinin de törende yer aldığını belirten Aliyev, bunun Türkiye ile Azerbaycan arasındaki birliğin göstergesi olduğunu vurguladı.