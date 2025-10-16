ABD kölelik sistemine mi dönüyor? Trump yönetiminden beyazlara öncelik

ABD 'de Donald Trump yönetimi İngilizce konuşanlara, beyaz Güney Afrikalılara ve göçe karşı çıkan Avrupalılara öncelik tanıyacak radikal bir mülteci sistemi düzenlemesine gidiyor.

Trump, DHA

BİR KISMI ÇOKTAN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

The New York Times'ın belirttiğine göre bir kısmı halihazırda yürürlüğe giren öneriler ABD'de ciddi bir vizyon değişikliğine yol açacak.

Planlar, Başkan Trump'ın federal kurumlara mülteci yerleşiminin Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarına olup olmadığını incelemeleri talimatını vermesinin ardından, Dışişleri ve İç Güvenlik Bakanlıklarındaki yetkililer tarafından nisan ve temmuz aylarında Beyaz Saray'a sunuldu.

GÖREVE BAŞLADIĞI GÜN MÜLTECİ KABULÜNÜ DURDURDU

Trump, göreve başladığı ilk gün mülteci kabulünü askıya almış ve yönetimin programı nasıl ve ne şekilde sürdürmesi gerektiğine dair öneriler talep etmişti.

Konuya aşina kişilere göre Trump yönetimi yetkilileri hiçbir seçeneği tamamen göz ardı etmiş değil; ancak fikirlerin onaylanması ya da reddedilmesi için belirlenmiş bir takvim bulunmuyor. Yetkililer, gizli planları görüşebilmek için isimlerinin açıklanmaması koşuluyla konuştu.

BAŞVURUDA AMERİKAN DEĞERLERİ ŞARTI

Önerilen değişiklikler, başvuru sahiplerinin Amerika Birleşik Devletleri'ne uyum sağlayıp sağlayamayacaklarına yeni bir vurgu getirerek onların "Amerikan tarihi ve değerleri" ile "kültürel normlara saygı" konularında dersler almalarını öngörüyor.

Öneriler ayrıca Trump'a, "kitlesel göçe karşı çıkmak" ya da "'popülist' siyasi partileri desteklemek" gibi görüşlerini çevrim içi ortamda barışçıl biçimde ifade ettikleri için hedef alınan Avrupalılara öncelik verilmesini tavsiye ediyor.