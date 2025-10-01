ABD iç savaşa mı hazırlanıyor? Trump ve Hegseth’in yüzlerce askerle yaptığı olağanüstü toplantının arka planı

ABD Başkanı Donald Trump ve Savunma Bakanı Pete Hegseth, dün yüzlerce amiral ve generalle bir araya geldi.
ABD'DE İÇ SAVAŞ SESLERİ
Trump, salı günü ülkenin generalleri ve amiralleriyle yaptığı konuşmada, iç kolluk kuvvetleri için ordunun konuşlandırılması, "iç savaş" ve "iç düşmanları ezme kararlılığı" ile ilgili bir konuşma yaparken söyledikleri ABD'de rahatsızlık uyandırdı.
SAVUNMA BAKANLIĞINDAN SAVAŞ BAKANLIĞINA
Trump'ın açıklamaları, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in yeni ismiyle Savaş Bakanlığı'nın muharip gücünü daha ölümcül hale getirme önceliğini vurgulamasının ardından geldi.
ABD basınında geniş yankı uyandıran konuşma büyük tepki çekti. The Washington Post, "Amerika'nın şehirleri askerleri gelecekteki çatışmalara hazırlamak için eğitim alanı olmamaları. Askerlerin görev yapma sebebi bu değil. Vatanı savunmak, onu korumaktan farklıdır." ifadelerini kullandı.