ABD iç savaşa mı hazırlanıyor? Trump ve Hegseth’in yüzlerce askerle yaptığı olağanüstü toplantının arka planı

Trump, ordunun kolluk kuvvetleri için tartışmalı kullanımına değinerek askeri liderlere ağustos ayında imzaladığı bir yürütme emrinin ordunun "sivil karışıklıkları bastırmasına" ve "içerideki düşmanla" başa çıkmasına yardımcı olacağını söyledi ve şöyle konuştu:

Trump'ın Deniz Piyadeleri Müzesi'ndeki konuşması, AFP

WASHINGTON'A ORDU

Ağustos ayında Trump, savunma bakanına her eyaletin Ulusal Muhafızlarının "sivil karışıklıkları bastırmak" için kaynak, eğitim, örgütlenme ve yardıma hazır olmasını sağlama talimatı veren bir yürütme emri imzaladı. Ayrıca savunma bakanına her eyaletin Ulusal Muhafızlarından bu amaçla görevlendirilecek bir sayı belirlemesi talimatı verildi.

Başkan, Washington DC'ye ordu gönderdi ve suçu azaltmak için Portland'a Ulusal Muhafızları konuşlandırmayı planlıyor ancak ne bölge ne de Portland kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak için asker talebinde bulunmadı. Askeri liderlere, şehirlerin askerler için "eğitim alanı" olarak işlev görebileceğini söyledi.

ABD basını ise şehirlere asker göndermenin ordunun temel görevlerinden uzaklaşmasına neden olduğunu yazıyor. Ancak Trump, şehirlere askeri konuşlandırmayı artırmak için çatışmayı körüklemeye kararlı görünüyor.