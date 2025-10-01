PODCAST CANLI YAYIN

ABD iç savaşa mı hazırlanıyor? Trump ve Hegseth’in yüzlerce askerle yaptığı olağanüstü toplantının arka planı

ABD Başkanı Donald Trump ve Savunma Bakanı Pete Hegseth’in yüzlerce amiral ve generali Virginia'nın Quantico kentindeki Deniz Piyadeleri Müzesi'nde toplarken ülkede iç savaş sesleri patlak verdi. Trump açıkça “iç savaş” ve “iç düşmanları ezme” konuşması yaparken Washington’a ordu gönderen ABD Başkanının bir sonraki hamlesi endişeye yol açtı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD iç savaşa mı hazırlanıyor? Trump ve Hegseth’in yüzlerce askerle yaptığı olağanüstü toplantının arka planı

ABD Başkanı Donald Trump ve Savunma Bakanı Pete Hegseth, dün yüzlerce amiral ve generalle bir araya geldi.

Trump'ın Deniz Piyadeleri Müzesi'ndeki konuşması, AFPTrump'ın Deniz Piyadeleri Müzesi'ndeki konuşması, AFP

ABD'DE İÇ SAVAŞ SESLERİ

Trump, salı günü ülkenin generalleri ve amiralleriyle yaptığı konuşmada, iç kolluk kuvvetleri için ordunun konuşlandırılması, "iç savaş" ve "iç düşmanları ezme kararlılığı" ile ilgili bir konuşma yaparken söyledikleri ABD'de rahatsızlık uyandırdı.

Trump'ın Deniz Piyadeleri Müzesi'ndeki konuşması, AFPTrump'ın Deniz Piyadeleri Müzesi'ndeki konuşması, AFP

SAVUNMA BAKANLIĞINDAN SAVAŞ BAKANLIĞINA

Trump'ın açıklamaları, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in yeni ismiyle Savaş Bakanlığı'nın muharip gücünü daha ölümcül hale getirme önceliğini vurgulamasının ardından geldi.

ABD basınında geniş yankı uyandıran konuşma büyük tepki çekti. The Washington Post, "Amerika'nın şehirleri askerleri gelecekteki çatışmalara hazırlamak için eğitim alanı olmamaları. Askerlerin görev yapma sebebi bu değil. Vatanı savunmak, onu korumaktan farklıdır." ifadelerini kullandı.

Trump'ın Deniz Piyadeleri Müzesi'ndeki konuşması, AFPTrump'ın Deniz Piyadeleri Müzesi'ndeki konuşması, AFP

İÇ KARIŞIKLIĞA MÜDAHALE

Trump, ordunun kolluk kuvvetleri için tartışmalı kullanımına değinerek askeri liderlere ağustos ayında imzaladığı bir yürütme emrinin ordunun "sivil karışıklıkları bastırmasına" ve "içerideki düşmanla" başa çıkmasına yardımcı olacağını söyledi ve şöyle konuştu:

Geçen ay, iç karışıklıkları bastırmaya yardımcı olabilecek hızlı müdahale gücüne eğitim sağlamak için bir kararname imzaladım. Bu, bu odadaki insanlar için büyük bir olay olacak, çünkü bu içeriden bir düşman ve kontrolden çıkmadan önce onunla başa çıkmalıyız. Kontrolden çıkmayacak.

Trump'ın Deniz Piyadeleri Müzesi'ndeki konuşması, AFPTrump'ın Deniz Piyadeleri Müzesi'ndeki konuşması, AFP

WASHINGTON'A ORDU

Ağustos ayında Trump, savunma bakanına her eyaletin Ulusal Muhafızlarının "sivil karışıklıkları bastırmak" için kaynak, eğitim, örgütlenme ve yardıma hazır olmasını sağlama talimatı veren bir yürütme emri imzaladı. Ayrıca savunma bakanına her eyaletin Ulusal Muhafızlarından bu amaçla görevlendirilecek bir sayı belirlemesi talimatı verildi.

Başkan, Washington DC'ye ordu gönderdi ve suçu azaltmak için Portland'a Ulusal Muhafızları konuşlandırmayı planlıyor ancak ne bölge ne de Portland kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak için asker talebinde bulunmadı. Askeri liderlere, şehirlerin askerler için "eğitim alanı" olarak işlev görebileceğini söyledi.

ABD basını ise şehirlere asker göndermenin ordunun temel görevlerinden uzaklaşmasına neden olduğunu yazıyor. Ancak Trump, şehirlere askeri konuşlandırmayı artırmak için çatışmayı körüklemeye kararlı görünüyor.

Olağanüstü toplantıda işgal vurgusu | ABD Başkanı Trump yüzlerce amiral ve generale hitap ettiOlağanüstü toplantıda işgal vurgusu | ABD Başkanı Trump yüzlerce amiral ve generale hitap etti

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Küresel Sumud Filosu Gazze yolunda! Yüksek riskli bölgeye girildi: İsrail'den tehdit üzerine tehdit
Can Holding soruşturmasında flaş! Kenan Tekdağ'ın ifadesi ortaya çıktı! İşte 350 milyon dolar yanıtı! | Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan yok
Başkan Erdoğan hitap edecek! TBMM'de yeni yasama yılı bugün başlıyor: Hangi konular ele alınacak?
ABD iç savaşa mı hazırlanıyor? Trump ve Hegseth’in yüzlerce askerle yaptığı olağanüstü toplantının arka planı
Can Holding operasyonundan bir gün önce Ciner'in borsa hisselerinde hareketlilik! Operasyon sızdırıldı mı?
Domenico Tedesco'dan yıkım ekibi! Fenerbahçe'nin Nice maçı 11'i netleşti
Beşiktaş Belediyesi'nde çalışan Eren genç yaşında mobbing kurbanı oldu!
Ekim yağmurları kapıyı çaldı! Meteoroloji'den İstanbul için hafta sonu alarmı: Sağanak ve fırtına daha kuvvetli geliyor
20 yıl vade yüzde 10 peşinat! Başvurular e-Devlet'ten! Yüzyılın konut projesi TOKİ ile başlıyor
Spor yazarları Galatasaray'ın Liverpool zaferini değerlendirdi! "Enerji patlaması"
Son dakika! Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki MGK sonrası 8 maddelik bildiri yayımlandı!
Doğum izni çalışmasında sona gelindi! Anneye 24 hafta babaya 15 gün koruyucu aileye 15 gün izin gündemde...
Bakan Bayraktar Türkiye ve ABD arasında yapılan anlaşmanın detaylarını açıkladı! Kaya gazında tarihi proje: Türkiye için oyun değiştirici olacak!
Cimbom dünya devini devirdi! Galatasaray - Liverpool: 1-0 | MAÇ SONUCU
Turgay Ciner'in sahibi olduğu Kasımpaşa'ya kayyum atandı! Savcılık açıkladı: Can Holding ve Ciner Grubu'na ait 18 şirketi TMSF yönetecek
Türk korkusu! Galatasaray'ın Liverpool zaferi dünyayı salladı
Gazze’de yaşanan soykırımın sesiydi! Gazeteci Yahia Barzaq İsrail’in hava saldırısında şehit düştü
Türk kahvesinin tadı dünyanın damağında
Katar'dan Gazze açıklaması: Türkiye bugün arabuluculuk toplantısına katılacak | MİT Başkanı Kalın Katar'da
Beşiktaş Teknik Direktörü moral aşısıyla yıldızları kendine getirdi! Sergen Kartal'a iyi geldi!