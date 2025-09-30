PODCAST CANLI YAYIN

Olağanüstü toplantıda "işgal" vurgusu | ABD Başkanı Trump yüzlerce amiral ve generale hitap etti

ABD’de yüzlerce amiral ve general alarmda. ABD Başkanı Donald Trump Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Pentagon’un en üst düzey general-amiralleriyle bugün bir araya geldi. Trump, yüzlerce üst düzey subay ve generale yaptığı konuşmada, ülkesinin "üniformasız kişilerce içerden işgal altında olduğunu" söyledi. Ayrıca Trump, ABD'nin "yabancı ülkelerin sınırlarını savunmak için trilyonlarca dolar harcadığını" vurgulayarak, son aylarda ABD'nin sınırlarından izinsiz kimsenin geçemediğini, bundan sonra da illegal geçişlere izin verilmeyeceğinin altını çizdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Olağanüstü toplantıda "işgal" vurgusu | ABD Başkanı Trump yüzlerce amiral ve generale hitap etti

ABD Başkanı Donald Trump bugün Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Pentagon'un en üst düzey general ve amiralleriyle olağanüstü bir toplantı düzenledi.

Virginia eyaletindeki Quantico Deniz Piyadeleri Üssü'nde 800'den fazla general ve amiralin katıldığı toplantıda konuşan Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde ülkenin sınırlarının ve birçok şehrinin güvenliğinin bozulduğunu belirten Trump, "İçeriden işgal altındayız, yabancı düşmandan farksız, ama birçok yönden daha zor çünkü üniformasızlar." ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı Trump yüzlerce amiral ve generale hitap etti. (Reuters)ABD Başkanı Trump yüzlerce amiral ve generale hitap etti. (Reuters)

Trump, ABD'nin "yabancı ülkelerin sınırlarını savunmak için trilyonlarca dolar harcadığını" vurgulayarak, son aylarda ABD'nin sınırlarından izinsiz kimsenin geçemediğini, bundan sonra da illegal geçişlere izin verilmeyeceğinin altını çizdi.

ABD'nin daha çok silah üretmesi ve bunları NATO üyeleri başta olmak üzere diğer ülkelere satması gerektiğini kaydeden ABD Başkanı, üst düzey askerlere, "2026'da ordumuza 1 trilyon doların üzerinde harcama yapacağıma söz verdim. Bu, ülkemiz tarihinin en büyük harcaması olacak. Umarım bunu beğenirsiniz." diye seslendi.

Biden döneminde tüm mühimmatın Ukrayna'ya verildiğini ve ABD ordusunun "hiçbir şeyinin" kalmadığını söyleyen Trump, bununla birlikte, denizaltı konusunda Rusya ve Çin'den "25 yıl önde" olduklarını ifade etti.

ABD Başkanı Trump, üst düzey askeri yetkililerle bir araya geldi. (Reuters)ABD Başkanı Trump, üst düzey askeri yetkililerle bir araya geldi. (Reuters)

Demokratların yönettiği bazı şehirlerde "eğitim alanı" kurma fikrini paylaştı

ABD'nin bazı kentlerindeki güvenlik sorunlarıyla mücadele etmenin gereğini yineleyen Başkan Donald Trump, "Radikal sol ve demokratların yönettiği San Francisco, Chicago, New York ve Los Angeles gibi kentler çok güvensiz. Onları tek tek düzelteceğiz." dedi.

Söz konusu kentlerdeki güvenlik sorunuyla ilgili, "Bu bir savaş, içerden bir savaş." ifadesini kullanan Trump, bu şehirlerden bazılarını, ABD askerleri ve Ulusal Muhafızlar için "eğitim alanı olarak kullanma" fikrini paylaştı.

ABD Başkanı Trump, üst düzey askeri yetkililerle bir araya geldi. (Reuters)ABD Başkanı Trump, üst düzey askeri yetkililerle bir araya geldi. (Reuters)

Trump, bu bağlamda, "Tarihimiz, yabancı ve yerli tüm düşmanlara meydan okuyan askeri kahramanlarla dolu. Yerli ve yabancı. Aynı zamanda yerli düşmanlarımız da var." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca, ABD'nin güney sınırından ve okyanus üzerinden gelen uyuşturucunun engellenmesinin önemine de değinen Trump, "Venezuela'daki her uyuşturucu gemisi yaklaşık 25 bin kişiyi öldürüyor. Çoğunlukla fentanil geliyor." dedi.

Başkan Trump, "Venezuela'dan ABD'ye gelenlerin, uyuşturucu kaçakçılığı dahil birçok suça karışmış insanlar olduğunu" savunarak, "Venezuela hapishane nüfusunu ülkemize boşalttı." diye konuştu.

Trump, ReutersTrump, Reuters

ASKERİ ÜSTE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

Virginia'daki Quantico Deniz Piyadeleri Üssü'nde düzenlenen toplantı, Hegseth tarafından geçen hafta emredilmiş ve dünyanın dört bir yanındaki bazı üst düzey askeri yetkililerin kısa sürede binlerce mil uçmasını gerektirmişti.

ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

ABD gazetesi ayrıca bu hafta başlarında, olası bir hükümet kapanması ortamında ve Hegseth'in siyasi hamlelerinin, Savunma Bakanlığı'nın tarafsız bir kurum olarak statüsünü ortadan kaldıracağından korkan muhalifleri arasında derin bir endişe yarattığı bir dönemde yayımlandığına dikkat çekti.

Pentagon sözcüsü Sean Parnell, perşembe günü yaptığı açıklamada, Hegseth'in "gelecek hafta başında üst düzey askeri liderlerle görüşeceğini" doğruladı ancak konuya ilişkin ayrıntı vermedi.

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth’ten binlerce general ve amirale endişe yaratan emir: Virginia’daki üste toplanınABD Savaş Bakanı Pete Hegseth’ten binlerce general ve amirale endişe yaratan emir: Virginia’daki üste toplanın

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika! Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki MGK sonrası 8 maddelik bildiri yayımlandı!
Turgay Ciner'in sahibi olduğu Kasımpaşa'ya kayyum atandı! Savcılık açıkladı: Can Holding ve Ciner Grubu'na ait 18 şirketi TMSF yönetecek
Son dakika: Katar'dan Gazze açıklaması: Türkiye bugün arabuluculuk toplantısına katılacak | MİT Başkanı Kalın Katar'da
Eski tip sürücü belgesi yenilemede son tarih 31 Ekim! Bakan Yerlikaya uyardı: Süre uzatılmayacak!
Turgay Ciner'in karanlık işleri yeni değil: Kağıt kaçakçılığından Mercedes soruşturmasına... | FETÖ ile kirli temas: Emrinizdeyim
Dini değerlere hakaret eden sözde komedyen Egemen Şimşek tutuklandı
Okan Buruk'tan Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın Liverpool maçı 11'i
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: "Bu komisyon yasa hazırlama komisyonu değil"
Olağanüstü toplantıda "işgal" vurgusu | ABD Başkanı Trump yüzlerce amiral ve generale hitap etti
Beklenen gemilerden ilki geldi! Türkiye enerjide zirveye oynuyor
İsrail’den Sumud Filosu’na psikolojik savaş! Tel Aviv’de saldırı hazırlığı mesajı
Son dakika: CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik hafriyat soruşturması Antalyaspor Derneği'ne sıçradı: 20 şüpheli gözaltında
MİT'ten "veri casuslarına" operasyon: Sorgu panelleri ve siteler kapatıldı
Küçük İbo kariyerindeki değişimi yıllar sonra ilk kez TAKVİM’e anlattı: Nerede bu adamın eski sesi?
Netanyahu Trump’ın yanından ayrılır ayrılmaz “planı değiştirdim” dedi! İsrail Gazze’den çekilecek mi?
Memura emekliye %19.54 enflasyon zammı! Yeni oran geldi: Ocakta en düşük maaş 61.371 TL mi olacak? Polis, öğretmen, hemşire...
Küresel Sumud Filosu MSB'ye emanet: Gerekirse gemilerimiz müdahale edecek
Trabzon’da büyük panik! İnsansız deniz aracı ekipleri harekete geçirdi
SON DAKİKA! Aksaray'da Jandarma aracına minibüs çarpması sonucu iki askeri personel hayatını kaybetti
Can Holding soruşturması Ciner Holding'e uzandı! Bavul bavul kara para aklama: Kenan Tekdağ bana baskı yaptı