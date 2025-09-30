Olağanüstü toplantıda "işgal" vurgusu | ABD Başkanı Trump yüzlerce amiral ve generale hitap etti

Virginia eyaletindeki Quantico Deniz Piyadeleri Üssü'nde 800'den fazla general ve amiralin katıldığı toplantıda konuşan Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde ülkenin sınırlarının ve birçok şehrinin güvenliğinin bozulduğunu belirten Trump, "İçeriden işgal altındayız, yabancı düşmandan farksız, ama birçok yönden daha zor çünkü üniformasızlar." ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı Donald Trump bugün Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Pentagon'un en üst düzey general ve amiralleriyle olağanüstü bir toplantı düzenledi.

ABD Başkanı Trump yüzlerce amiral ve generale hitap etti. (Reuters)

Trump, ABD'nin "yabancı ülkelerin sınırlarını savunmak için trilyonlarca dolar harcadığını" vurgulayarak, son aylarda ABD'nin sınırlarından izinsiz kimsenin geçemediğini, bundan sonra da illegal geçişlere izin verilmeyeceğinin altını çizdi.

ABD'nin daha çok silah üretmesi ve bunları NATO üyeleri başta olmak üzere diğer ülkelere satması gerektiğini kaydeden ABD Başkanı, üst düzey askerlere, "2026'da ordumuza 1 trilyon doların üzerinde harcama yapacağıma söz verdim. Bu, ülkemiz tarihinin en büyük harcaması olacak. Umarım bunu beğenirsiniz." diye seslendi.

Biden döneminde tüm mühimmatın Ukrayna'ya verildiğini ve ABD ordusunun "hiçbir şeyinin" kalmadığını söyleyen Trump, bununla birlikte, denizaltı konusunda Rusya ve Çin'den "25 yıl önde" olduklarını ifade etti.