Türkiye - Libya muhtırası Atina'da karın ağrısı yaptı! Apar topar Kahire'ye koştular: Yunan basınında alçak manşetler

Silahlandırılmaması gereken adaları askeri yığınak haline getiren, Ege'de attığı provokatif adımlarla Ankara'nın sabrını zorlayan Atina'nın Türkiye - libya mutabakatı sonrası hazımsızlığı tuttu.
Libya'nın münhasır ekonomik bölgesinin Türk şirketleri tarafından petrol ve doğalgaz aranması için Türkiye'nin Libya merkezi hükümeti ile anlaşmaya varması hem Atina hükümetinin hem de Yunan basınının gündeminde.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 3 Ekim'de gerçekleştirdiği Libya ziyaretinde iki ülke arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandığını açıklamıştı.
Bakan Çavuşoğlu, ayrıca "İmzaladığımız anlaşmalar iki egemen devlet arasında Libya ve Türkiye arasında kazan-kazan anlayışıyla imzalanan anlaşmalardır. Dolayısıyla üçüncü ülkelerin, iki egemen ülkenin imzaladığı anlaşmaya müdahale etme hakkı yoktur. Onların ne düşündüğü önemli değil" açıklamasında bulunmuştu.
Çavuşoğlu, "Hem Türkiye hem de Libya böyle bir anlaşmayı imzaladığını BM'ye bildirmiştir. Biz kıta sahanlığımızın sınırlarını da BM'ye kaydettirdik. Şimdi Libya'nın yapması gereken de kendi kıta sahanlığı ve deniz yetki alanlarını belirleyerek onu da BM'ye kaydettirmesidir" ifadelerini kullanmıştı.
HAZIMSIZ DENDİAS
Türkiye'nin Libya'daki yeni adımı, Yunanistan'da panik yaratırken, Dışişleri Bakanı Dendias aceleyle açıklama yapmıştı.
Telefona sarılıp Türkiye'yi Mısır'a şikayet eden Yunan Bakan, 9 Ekim'de (bugün) Kahire'ye gidip mevkidaşıyla görüşeceğini duyurmuştu.
Dendias'ın beklenen Mısır ziyareti bugün gerçekleşti. Mısır ve Yunanistan dışişleri bakanları, Türkiye'nin Libyalı liderle imzaladığı deniz ve gaz anlaşmalarının ardından Kahire'de bir araya geldi.
Kahire ve Atina, Rum Kesimi ile birlikte enerji kaynaklarının geliştirilmesi, terörle mücadele ve yeni deniz sınırı anlaşmalarının imzalanması dahil olmak üzere son yıllarda bağları güçlendirdi.