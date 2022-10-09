Türkiye - Libya muhtırası Atina'da karın ağrısı yaptı! Apar topar Kahire'ye koştular: Yunan basınında alçak manşetler





Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 3 Ekim'de gerçekleştirdiği Libya ziyaretinde iki ülke arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandığını açıklamıştı.



Bakan Çavuşoğlu, ayrıca "İmzaladığımız anlaşmalar iki egemen devlet arasında Libya ve Türkiye arasında kazan-kazan anlayışıyla imzalanan anlaşmalardır. Dolayısıyla üçüncü ülkelerin, iki egemen ülkenin imzaladığı anlaşmaya müdahale etme hakkı yoktur. Onların ne düşündüğü önemli değil" açıklamasında bulunmuştu.



Çavuşoğlu, "Hem Türkiye hem de Libya böyle bir anlaşmayı imzaladığını BM'ye bildirmiştir. Biz kıta sahanlığımızın sınırlarını da BM'ye kaydettirdik. Şimdi Libya'nın yapması gereken de kendi kıta sahanlığı ve deniz yetki alanlarını belirleyerek onu da BM'ye kaydettirmesidir" ifadelerini kullanmıştı.