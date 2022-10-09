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    • Dünya
    • 09.10.2022 18:18
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    • 09.10.2022 18:39
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    Türkiye - Libya muhtırası Atina'da karın ağrısı yaptı! Apar topar Kahire'ye koştular: Yunan basınında alçak manşetler

    Türkiye'nin Libya çıkarması, Yunanistan'da büyük paniğe yol açtı. Libya ile imzalanan petrol ve doğal gaz aranmasına ilişkin muhtıra sonrası Atina, apar topar Mısır'a koştu. Kahire'de mevkidaşıyla görüşen Yunan Dışişleri Bakanı Dendias, bu tür anlaşmaların bölgesel istikrar için tehdit olduğunu ileri sürerek hazımsızlığını gözler önüne serdi. Öte yandan Yunan basının manşetleri de Atina'nın tutuştuğunu kanıtlar nitelikte. Türkiye ve Libya arasında varılan mutabakat, "Türk-Libya anlaşması bölgenin güvenliği için bir canavar" başlıklarıyla provokatif bir şekilde servis edildi. İşte tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    Türkiye - Libya muhtırası Atina’da karın ağrısı yaptı

    Silahlandırılmaması gereken adaları askeri yığınak haline getiren, Ege'de attığı provokatif adımlarla Ankara'nın sabrını zorlayan Atina'nın Türkiye - libya mutabakatı sonrası hazımsızlığı tuttu.

    Libya'nın münhasır ekonomik bölgesinin Türk şirketleri tarafından petrol ve doğalgaz aranması için Türkiye'nin Libya merkezi hükümeti ile anlaşmaya varması hem Atina hükümetinin hem de Yunan basınının gündeminde.



    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 3 Ekim'de gerçekleştirdiği Libya ziyaretinde iki ülke arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandığını açıklamıştı.

    Bakan Çavuşoğlu, ayrıca "İmzaladığımız anlaşmalar iki egemen devlet arasında Libya ve Türkiye arasında kazan-kazan anlayışıyla imzalanan anlaşmalardır. Dolayısıyla üçüncü ülkelerin, iki egemen ülkenin imzaladığı anlaşmaya müdahale etme hakkı yoktur. Onların ne düşündüğü önemli değil" açıklamasında bulunmuştu.

    Çavuşoğlu, "Hem Türkiye hem de Libya böyle bir anlaşmayı imzaladığını BM'ye bildirmiştir. Biz kıta sahanlığımızın sınırlarını da BM'ye kaydettirdik. Şimdi Libya'nın yapması gereken de kendi kıta sahanlığı ve deniz yetki alanlarını belirleyerek onu da BM'ye kaydettirmesidir" ifadelerini kullanmıştı.



    HAZIMSIZ DENDİAS
    Türkiye'nin Libya'daki yeni adımı, Yunanistan'da panik yaratırken, Dışişleri Bakanı Dendias aceleyle açıklama yapmıştı.

    Telefona sarılıp Türkiye'yi Mısır'a şikayet eden Yunan Bakan, 9 Ekim'de (bugün) Kahire'ye gidip mevkidaşıyla görüşeceğini duyurmuştu.

    Dendias'ın beklenen Mısır ziyareti bugün gerçekleşti. Mısır ve Yunanistan dışişleri bakanları, Türkiye'nin Libyalı liderle imzaladığı deniz ve gaz anlaşmalarının ardından Kahire'de bir araya geldi.

    Kahire ve Atina, Rum Kesimi ile birlikte enerji kaynaklarının geliştirilmesi, terörle mücadele ve yeni deniz sınırı anlaşmalarının imzalanması dahil olmak üzere son yıllarda bağları güçlendirdi.



        MUTABAKAT PANİĞİ SARDI
        Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Mısırlı mevkidaşı Sameh Shukry ile yaptığı görüşmelerin ardından yerel saatle 14.00'te düzenlenen ortak basın toplantısında, Türkiye ile Libya arasındaki mutabakat muhtıralarına odaklanıldığını söyledi. Dendias, bu tür anlaşmaların bölgesel istikrar için tehdit olduğunu ileri sürdü.

        Geçen hafta Libya'nın başkenti Trablus'ta imzalanan anlaşmalar, Libya'nın açık deniz sularında ve ulusal topraklarında hidrokarbon rezervlerinin ortak keşfini içeriyor.



        Dendias, anlaşmaların Yunan sularını ihlal ettiğini ileri sürerek "yasa dışı" olarak nitelendirdi. Mısır Dışişleri Bakanlığı ayrıca, Libya'nın geçen yıl Aralık ayında ülke çapında seçimler yapamamasının ardından görev süresinin sona erdiği göz önüne alındığında, Dbeibah hükümetinin "herhangi bir uluslararası anlaşma veya mutabakat zaptı imzalama yetkisi olmadığını" savundu.

        Dendias, iki bakanın, Yunanistan tarafından Ege'deki Samos ve Midilli adalarına düzinelerce ABD yapımı zırhlı aracın konuşlandırılmasıyla ilgili Türkiye ile yaşanan gerilime istinaden Ege Denizi'ndeki gelişmeleri ele aldıklarını söyledi.



        YUNAN BASININDA ALÇAK MANŞETLER
        Atina ve Kahire arasında gerçekleşen görüşme, beklendiği gibi Yunan basınında geniş yer buldu.

        Ta Nea gazetesi, "Görüşmelerin merkezinde Yunanistan ile Mısır, Doğu Akdeniz ve Libya arasında uzun süredir devam eden stratejik ilişkiler vardı" diye yazdı.

        Haberde Türkiye'nin Libya'daki yeni adımı ile ilgili, Mısırlı bakanın hükümetin, uluslararası anlaşmalara devam etmek için gerekli meşruiyete sahip olmadığı iddialerına yer verildi.

        Nikos Dendias'ın "Egemen haklarımızı her türlü yasal yolla savunacağız. Bölgenin güvenliğini zedelemiyoruz" sözlerine yer verilen haber, Yunan bakanın şu iddiası ile devam etti:

        "Son Libya-Türkiye anlaşması Birleşmiş Milletler ilkelerini ihlal ediyor. Geçici hükümetlerin hiçbir şekilde uluslararası anlaşmalar imzalayamayacağını tekrarlıyorum. Libya hükümetinin görev süresi çoktan doldu ve Libya halkını temsil etmiyor. Türkiye Libya'ya şantaj yaparak bir canavarlığı meşrulaştırmaya çalışıyor ve Libya'daki çalkantılı durumdan yararlanmaya çalışıyor."

            Provokasyon kokan haberleriyle akılda kalan To Vima gazetesi ise, Yunanistan ve Mısır Dışişleri Bakanları'nın görüşmesini "Türk-Libya anlaşması bölgenin güvenliği için bir canavar" başlığıyla haberleştirdi.




            Ethnos gazetesi ise Dendias'ın Kahire ziyareti haberini Yunan bakanın "Egemenlik haklarımızı her türlü yasal yolla savunacağız" başlığıyla verdi.
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