Mavi Vatan’a denizaltı mikrofonu! Ege ve Akdeniz’de Yunanistan denizin altından da dinlenecek

AKUSTİK ANALİZ

TUSAŞ İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız, Hürriyet'e İHA'lara şu anda sonobuoy atma ve dinleme kabiliyetlerini entegre edildiğini söyledi. Türkiye'nin yerli imkânlarla geliştirdiği İHA'ların karakol uçaklarının yaptığı görevi de icra edebileceğini vurgulayan Yıldız, "Suya bıraktığımız mikrofonlar suyu dinliyorlar, radyo dalgalarıyla dinlediklerini yayınlıyorlar ve akustik analiz yapıyor. Bu analizler sonucunda denizaltı var mı, yok mu, yeri neresi gibi bilgileri alıyor. Şimdi biz bu görevi ANKA ve AKSUNGUR'la yapabilir hale geliyoruz" dedi.