Yunanistan'ı titreten güç: TCG Ufuk! Yetenekleriyle Mavi Vatan'a damga vuracak
Yerli ve milli savunma sanayii ürünleriyle bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan Türkiye. Sadece kara ve hava sahasında değil denizde de yeni bir dönemin kapısını açıyor. Ege ve Doğu Akdeniz'de provokatif adımlarıyla Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya çalışan Yunanistan'ın yeni korkusu TCG Ufuk. Yunan basını Ege'de gerçekleştirilen Yunanistan-Fransa ortak askeri tatbikatının TCG Ufuk tarafından izlendiğini öne sürdü. Haberlerde TCG Ufuk'un özellikleri ön plana çıkarıldı. Sınıfının en iyilerinden biri olan TCG Ufuk özellikleriyle Mavi Vatan'a damga vurmaya hazırlanıyor.
Yunan medyası bir kez daha Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayii ürünlerini gündemine taşıdı. İstihbarat gemisi TCG Ufuk gemisinin, Yunan ve Fransız donanmalarının ortak tatbikatını izlediği öne sürülebn haberde, radar sisteminin başarılı olduğuna dikkat çekildi.
Atina'yı telaşlandıran Türk istihbarat gemisi TCG Ufuk gemisinin özellikleri neler? TCG Ufuk hangi donanıma sahip? Türk istihbarat gemisi Yunanistan-Fransa tatbikatını mı izledi? Gelişmeleri gazeteci Kerim Ulak anlattı.
Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik provokatif eylemleri sürüyor. Türkiye'nin bölgesel güç olmasından duyduğu rahatsızlıkla çareyi sık sık Birleşmiş Milletler'e başvurmakta bulan Yunanistan'ın asılsız iddiaları ise bir bir çürütülüyor.
Öte yandan Atina yönetimini TCG Ufuk korkusu sardı. Yunan medyası bir kez daha Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği araçları gündemine taşıdı. İstihbarat gemisi TCG Ufuk gemisinin, Yunan ve Fransız donanmalarının ortak tatbikatını izlediği iddia edildi.
TCG Ufuk gemisinin özellikleri neler? TCG Ufuk hangi donanıma sahip? Kerim Ulak detaylarıyla paylaştı.
İşte TCG Ufuk gemisinin özellikleri:
Savaşlar sadece silahlarla olmuyor. Bu noktada en belirleyici unsurlardan bir tanesi ise Bilişim Teknolojileri… Harp sahasında kırılma rakiplerinizi bilişim alanında geri bıraktığınızda gerçekleşiyor.