Yunanistan’ı titreten güç: TCG Ufuk! Yetenekleriyle Mavi Vatan’a damga vuracak

Yunan medyası bir kez daha Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayii ürünlerini gündemine taşıdı. İstihbarat gemisi TCG Ufuk gemisinin, Yunan ve Fransız donanmalarının ortak tatbikatını izlediği öne sürülebn haberde, radar sisteminin başarılı olduğuna dikkat çekildi.