ABD'nin Atina Büyükelçiliğinden skandal paylaşım: "Yunan doğası ve Amerikan gücü"

ABD'nin gönderdiği askeri mühimmatla uluslararası hukuka aykırı harekat eden Yunanistan Gayri Askeri Statüdeki Adalar'da giriştiği provokasyon Ege'de görev uçuşu icra eden Türk Silahlı Kuvvetlerine ait İHA'lar bir hareketlilik tespit edilerek görüntülenmişti.
Söz konusu gemilerin GASA statüsündeki Midilli'ye 23, Sisam'a ise 18 taktik tekerlekli zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Zırhlı araçların ABD tarafından Dedeağaç Limanı'na gönderilen araçlardan olması ise dikkat çekti.
ASLA KABUL EDİLEMEZ
Güvenlik kaynakları 18 Eylül ve 21 Eylül'de yaşanan bu olayları Yunanistan'ın Türkiye'ye yakın adaları silahlandırmaya ve GASA statüsünü ihlal etmeye devam ettiğinin en açık göstergesi olarak nitelendirdi.
YUNANİSTAN SİLAHSIZ KALMASI GEREKEN ADALARA ABD'NİN VERDİĞİ ASKERİ ARAÇLARI SEVK ETTİ | VİDEO İZLE
GASA'lara özellikle ABD tarafından hibe edilen silahların yerleştirilmeye çalışıldığını ifade eden kaynaklar, yapılan diyalog ve iyi komşuluk çağrılarına karşı NATO'da müttefik olan Yunanistan'ın uluslararası hukuk ve müttefiklik ruhuna aykırı bu saldırgan eylemlerini "asla kabul edilemez" olarak değerlendirdi.