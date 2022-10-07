ABD'nin Atina Büyükelçiliğinden skandal paylaşım: "Yunan doğası ve Amerikan gücü"

ASLA KABUL EDİLEMEZ

Güvenlik kaynakları 18 Eylül ve 21 Eylül'de yaşanan bu olayları Yunanistan'ın Türkiye'ye yakın adaları silahlandırmaya ve GASA statüsünü ihlal etmeye devam ettiğinin en açık göstergesi olarak nitelendirdi.

YUNANİSTAN SİLAHSIZ KALMASI GEREKEN ADALARA ABD'NİN VERDİĞİ ASKERİ ARAÇLARI SEVK ETTİ | VİDEO İZLE

GASA'lara özellikle ABD tarafından hibe edilen silahların yerleştirilmeye çalışıldığını ifade eden kaynaklar, yapılan diyalog ve iyi komşuluk çağrılarına karşı NATO'da müttefik olan Yunanistan'ın uluslararası hukuk ve müttefiklik ruhuna aykırı bu saldırgan eylemlerini "asla kabul edilemez" olarak değerlendirdi.