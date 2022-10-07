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    • Güncel
    • 07.10.2022 17:17
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    • 07.10.2022 17:28
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    ABD'nin Atina Büyükelçiliğinden skandal paylaşım: "Yunan doğası ve Amerikan gücü"

    Son dakika haberi! ABD'nin Türkiye'ye karşı Yunanistan üzerinden giriştiği provokasyona bir yenisi daha eklendi. ABD Atina Büyükelçiliği, Girit’teki Amerikan uçak gemisi USS George H.W. Bush’un fotoğrafını, “Birlikte güzel giden iki şey: Yunan doğası ve Amerikan gücü.” notuyla paylaştı. Ege'deki Yunan tacizlerine karşı TBMM'nin 27. Dönem 6. Yasama Yılı açılışında ABD'ye sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "100 yıl sonra Yunanistan'ı kimlerin yeniden üzerimize saldığını çok iyi biliyoruz." demişti.

    takvim.com.tr
    ABD’den skandal paylaşım!

    ABD'nin gönderdiği askeri mühimmatla uluslararası hukuka aykırı harekat eden Yunanistan Gayri Askeri Statüdeki Adalar'da giriştiği provokasyon Ege'de görev uçuşu icra eden Türk Silahlı Kuvvetlerine ait İHA'lar bir hareketlilik tespit edilerek görüntülenmişti.

    Söz konusu gemilerin GASA statüsündeki Midilli'ye 23, Sisam'a ise 18 taktik tekerlekli zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Zırhlı araçların ABD tarafından Dedeağaç Limanı'na gönderilen araçlardan olması ise dikkat çekti.

    ASLA KABUL EDİLEMEZ
    Güvenlik kaynakları 18 Eylül ve 21 Eylül'de yaşanan bu olayları Yunanistan'ın Türkiye'ye yakın adaları silahlandırmaya ve GASA statüsünü ihlal etmeye devam ettiğinin en açık göstergesi olarak nitelendirdi.

    YUNANİSTAN SİLAHSIZ KALMASI GEREKEN ADALARA ABD'NİN VERDİĞİ ASKERİ ARAÇLARI SEVK ETTİ | VİDEO İZLE

    GASA'lara özellikle ABD tarafından hibe edilen silahların yerleştirilmeye çalışıldığını ifade eden kaynaklar, yapılan diyalog ve iyi komşuluk çağrılarına karşı NATO'da müttefik olan Yunanistan'ın uluslararası hukuk ve müttefiklik ruhuna aykırı bu saldırgan eylemlerini "asla kabul edilemez" olarak değerlendirdi.

        ABD ayrıca Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırdı. Son olarak ABD, Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Amerikan üssü Suda'ya, "dev uçak gemisi" olarak bilinen, 90 uçak ve helikopter taşıyabilen USS George H.W. Bush'u gönderdi.



        SKANDAL PAYLAŞIM: "BİRLİKTE GÜZEL GİDEN İKİ ŞEY: YUNAN DOĞASI VE AMERİKAN GÜCÜ"
        Peş peşe Türkiye'ye yönelik düşmanca tavrını gösteren ABD son olarak Atina Büyükelçiliği hesabından skandal bir paylaşıma imza attı.

        ABD'nin Atina'da bulunan Yunanistan Büyükelçiliği, George H.W. Bush uçak gemisinden çekilen fotoğrafları, "Birlikte güzel giden iki şey: Yunan doğası ve Amerikan gücü." notuyla paylaştı.

            YUNANİSTAN'I KİMLERİN YENİDEN ÜZERİMİZE SALDIĞINI ÇOK İYİ BİLİYORUZ
            Ege'deki Yunan tacizlerine karşı TBMM'nin 27. Dönem 6. Yasama Yılı açılışında ABD'ye sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "100 yıl sonra Yunanistan'ı kimlerin yeniden üzerimize saldığını çok iyi biliyoruz." demişti.



            ELENEN DÜŞMANLIK
            Skandal paylaşıma sosyal medyadan tepki gösteren gazeteci Yusuf Alabarda, "Alenen düşmanlık. 15 Temmuz gecesi tasmalı çomarları ile deviremediklerinin üzerine terör örgütleri ve vekil devletler ile giderek sonuç alma telaşındalar. Her şey artık apaçık konuşulmalı ve millete anlatılmalı" ifadelerini kullandı.



            ABD'NİN SİCİLİ KRİLİ
            ABD büyükelçiliklerinin Türkiye düşmanlığı yeni değil. Daha önce FETÖ ve PKK'lı teröristlere açık açık destek veren ABD Ankara Büyükelçiliği birçok skandal imza atmıştı.

                FETÖ'CÜNÜN TWEETİNİ BEĞENMİŞTİ
                ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, resmi Twitter hesabından firari FETÖ tetikçisi Ergün Babahan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan paylaşımını beğenmişti.




                ABD'DEN SKANDAL TAZİYE
                40 yaşındaki terörist Ciyan Tolheldan kod adlı Salwa Yusuk'un öldürülmesi sonrası taziye mesajı paylaşan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) terör örgütü YPG/PKK elebaşı hakkında skandal ifadeler kullanmıştı.

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                Haberler Güncel ABD'nin Atina Büyükelçiliğinden skandal paylaşım: "Yunan doğası ve Amerikan gücü"
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