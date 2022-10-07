Prag'daki zirvede Erdoğan'ın tepkisini Yunan basını manşetlere taşıdı: Türkiye'den olağanüstü meydan okuma
Prag'da düzenlenen Avrupa Liderler zirvesinde Başkan Erdoğan'ın Yunanistan'a resti Yunan basınında manşetlere taşındı. Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerini manşetlerine taşıyan Yunan medyası 'Prag'da çatışma', 'Olaylı akşam yemeği', 'Erdoğan-Miçotakis kavgası', 'Türk-Yunan ilişkileri kırmızıda' ve 'Türkiye'den olağanüstü meydan okuma' gibi başlıklar attı.
İlk kez toplanan Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine Türkiye ve Yunanistan tarafından yapılan açıklamalar damgasını vurdu. 'Aynı şehirde iki yabancı' başlıklarıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Prag'a gideceğini duyuran Yunan medyasında, bugün de tüm manşetler zirveye ayrıldı.
Ethnos gazetesinin manşeti, 'Türk-Yunan ilişkileri kırmızıda: Erdoğan'ın yeni meydan okumaları ve Atina'nın şimdiki karşı saldırısı' oldu. Gazete ayrıca, sürmanşetinde 'Erdoğan'ın Yunanistan'ı hedef alan tehditleri: Söyleyecek bir şeyimiz yok, bir gece ansızın gelebiliriz' başlığıyla bir başka habere yer verdi.
'Olaylı akşam yemeği, Erdoğan'ın verdiği gözdağı ve Miçotakis'in yanıtı' manşetini kullanan To Vima gazetesi, Türk liderin üslubunu değiştirmeden Yunanistan'ı hedef aldığını ileri sürdü. "Erdoğan kışkırtılmadan Yunanistan'a saldırmaya karar verdi" diyen gazete, Yunan Başbakanı acil bir şekilde yanıt verdiğini savundu.