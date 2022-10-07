Prag’daki zirvede Erdoğan’ın tepkisini Yunan basını manşetlere taşıdı: Türkiye’den olağanüstü meydan okuma

İlk kez toplanan Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine Türkiye ve Yunanistan tarafından yapılan açıklamalar damgasını vurdu. 'Aynı şehirde iki yabancı' başlıklarıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Prag'a gideceğini duyuran Yunan medyasında, bugün de tüm manşetler zirveye ayrıldı.