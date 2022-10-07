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Haberler Dünya Prag'daki zirvede Erdoğan'ın tepkisini Yunan basını manşetlere taşıdı: Türkiye'den olağanüstü meydan okuma

Prag'daki zirvede Erdoğan'ın tepkisini Yunan basını manşetlere taşıdı: Türkiye'den olağanüstü meydan okuma

Prag'da düzenlenen Avrupa Liderler zirvesinde Başkan Erdoğan'ın Yunanistan'a resti Yunan basınında manşetlere taşındı. Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerini manşetlerine taşıyan Yunan medyası 'Prag'da çatışma', 'Olaylı akşam yemeği', 'Erdoğan-Miçotakis kavgası', 'Türk-Yunan ilişkileri kırmızıda' ve 'Türkiye'den olağanüstü meydan okuma' gibi başlıklar attı.

07.10.2022 09:26 - Son Güncelleme: 07.10.2022 09:26
Prag’daki zirvede Erdoğan’ın tepkisini Yunan basını manşetlere taşıdı: Türkiye’den olağanüstü meydan okuma

İlk kez toplanan Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine Türkiye ve Yunanistan tarafından yapılan açıklamalar damgasını vurdu. 'Aynı şehirde iki yabancı' başlıklarıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Prag'a gideceğini duyuran Yunan medyasında, bugün de tüm manşetler zirveye ayrıldı.

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Prag’daki zirvede Erdoğan’ın tepkisini Yunan basını manşetlere taşıdı: Türkiye’den olağanüstü meydan okuma

Ethnos gazetesinin manşeti, 'Türk-Yunan ilişkileri kırmızıda: Erdoğan'ın yeni meydan okumaları ve Atina'nın şimdiki karşı saldırısı' oldu. Gazete ayrıca, sürmanşetinde 'Erdoğan'ın Yunanistan'ı hedef alan tehditleri: Söyleyecek bir şeyimiz yok, bir gece ansızın gelebiliriz' başlığıyla bir başka habere yer verdi.

Prag’daki zirvede Erdoğan’ın tepkisini Yunan basını manşetlere taşıdı: Türkiye’den olağanüstü meydan okuma

Skai televizyonu, internet sitesinde 'Prag'da Erdoğan gözdağı verdi: Dinleyen kimse yok-Yunan tarafı cevapsız bir şeyin kalmadığını söylüyor' manşetini attı. Gazete liderler yemeğinde yaşananları ise 'Erdoğan'ın karalama haykırışları-Miçotakis'in sert yanıtı' gibi skandal bir başlıkla sundu.

Prag’daki zirvede Erdoğan’ın tepkisini Yunan basını manşetlere taşıdı: Türkiye’den olağanüstü meydan okuma

'Olaylı akşam yemeği, Erdoğan'ın verdiği gözdağı ve Miçotakis'in yanıtı' manşetini kullanan To Vima gazetesi, Türk liderin üslubunu değiştirmeden Yunanistan'ı hedef aldığını ileri sürdü. "Erdoğan kışkırtılmadan Yunanistan'a saldırmaya karar verdi" diyen gazete, Yunan Başbakanı acil bir şekilde yanıt verdiğini savundu.

Prag’daki zirvede Erdoğan’ın tepkisini Yunan basını manşetlere taşıdı: Türkiye’den olağanüstü meydan okuma

Bir diğer haberinde 'Prag'da Miçotakis-Erdoğan kavgası: Adalardaki egemenliğimizi sorgulamayı durdur' başlığını tercih eden gazete, liderler yemeğinde yaşananları 'hararetli bir bölüm' olarak tanımladı.

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