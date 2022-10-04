Türkiye - Libya anlaşması Yunanistan’ı kudurttu! Miçotakis’e sert eleştiri: Yapılabilecek tüm hataları yaptı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Trablus'ta Libya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Necla Manguş ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Türkiye ile Libya arasındaki iki anlaşmaya dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"AKDENİZ'İ BARIŞ DENİZİ'NE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

Hidrokarbonlar alanlarında mutabakat muhtıralarını imzaladık. Arkadaşlarımız üzerinde müzakere etmeye devam ediyorlar. Bugün inşallah gaz alanında da bir mutabakat muhtırasını imzalayarak dönmüş olacağız ama çok sayıda taslak belgeler var. Bu belgeler üzerinde müzakerelerimizi yapıcı bir şekilde sürdürüyoruz. İlişkilerimizin hukuki zeminini güçlendirecek ve iki ülke arasındaki bağları güçlendirecek bu anlaşmaları da bir sonraki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısında imzalamayı düşünüyoruz.