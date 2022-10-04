Türkiye - Libya anlaşması Yunanistan'ı kudurttu! Miçotakis'e sert eleştiri: Yapılabilecek tüm hataları yaptı
Başkan Erdoğan'ın talimatıyla bakanların Libya çıkarması Yunan manşetlerinde gündem oldu. Türkiye ve Libya arasındaki anlaşmayı haberleştiren Yunan medyası "Miçotakis hükümeti Türk-Libya anlaşması konusunda yapılabilecek tüm hataları yaptı" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere dün Libya'daydı. Libya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Necla Manguş ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Türk heyet, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Trablus'ta Libya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Necla Manguş ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Türkiye ile Libya arasındaki iki anlaşmaya dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"AKDENİZ'İ BARIŞ DENİZİ'NE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"
Hidrokarbonlar alanlarında mutabakat muhtıralarını imzaladık. Arkadaşlarımız üzerinde müzakere etmeye devam ediyorlar. Bugün inşallah gaz alanında da bir mutabakat muhtırasını imzalayarak dönmüş olacağız ama çok sayıda taslak belgeler var. Bu belgeler üzerinde müzakerelerimizi yapıcı bir şekilde sürdürüyoruz. İlişkilerimizin hukuki zeminini güçlendirecek ve iki ülke arasındaki bağları güçlendirecek bu anlaşmaları da bir sonraki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısında imzalamayı düşünüyoruz.
Üzerinde çalışılan anlaşmalar konusunda detaylı bilgi veren Bakan Çavuşoğlu, "Akdeniz'i biz kıyıdaş ülkelerin halkça yararlandığı 'Barış Denizi'ne dönüştürme hususunda kararlılığımız tamdır. O nedenle Sayın Cumhurbaşkanımız, Avrupa Birliği'ne Doğu Akdeniz ortak konferansı teklifinde bulunmuştur, şimdi AB'den bu konuda olumlu cevap bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
YUNANİSTAN'IN KABUSU GERÇEK OLDU
Türkiye'nin kritik enerji hamlesi, Yunan medyasında geniş yer buldu. Yunan haber sitesi in.gr, provokasyon kokan bir başlıkla gelişmeyi manşetten duyurdu. Çok okunan haber portalı, anlaşmayla ilgili "Türkiye gerilimi tırmandırıyor: "Erdoğan'ın yeni yasadışı Türk-Libya 'muhtırası' ile tehlikeli 'oyunları'" başlığını attığı haberde, "Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması beklenen Prag Zirvesi'ne iki gün kala Türkiye, hidrokarbonlar konusunda yeni bir Türk-Libya 'işbirliği mutabakatı' imzalayarak gerilimi tırmandırmaya devam ediyor" ifadeleri kullanıldı. Haberde, Ankara'nın bu yeni hamlesinin, Atina'dan sert bir tepkiyle karşılandığı ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Mısırlı mevkidaşı Soukry ile telefon görüşmesi yaparak Libya'daki gelişmeleri görüştüğü ileri sürüldü. Ayrıca Nikos Dendias, Pazar günü Mısır hükümetiyle istişarelerde bulunmak üzere Kahire'ye gidecek.
"ATİNA'DA DİPLOMATİK ATEŞ"
Kışkırtıcı manşetleriyle öne çıkan To Vima gazetesi ise, "Yeni Türk-Libya mutabakatı için Atina'da diplomatik 'ateş'" başlığını attı. To Vima'nın manşetten verdiği haberde, Türk ve Libya şirketleri arasında denizde ve karada arama ve sondaj için imzalanan anlaşmanın "yasadışı" olduğu ileri sürüldü.