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    • 09.10.2022 13:14
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    • 09.10.2022 13:29
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    Yunan medyasından itiraf gibi analiz: Türkiye’nin çeyreği kadarız

    Başka Erdoğan’ın Prag’da bir Yunan gazeteciye verdiği “Bir gece ansızın gelebiliriz” yanıtı Yunan gündeminde deprem yarattı. Korkularından olası savaş senaryoları yazmaya başlayan Yunan medyasından itiraf gibi bir analiz geldi. Ordu kıyaslamasının yapıldığı bir haberde Yunan ordusunun Türkiye'nin yalnızca 'dörtte biri kadar' olduğuna dikkat çekildi.

    Yunandan itiraf gibi analiz: Türkiye’nin çeyreği kadarız

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleşen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ikili görüşmelerinin ardından Prag Kalesi'nde basın toplantısı düzenledi.

    Toplantıya ise Başkan Erdoğan'ın sözleri damga vurdu. Türkiye'nin Yunanistan konusundaki net tavrını ortaya koyan Başkan Erdoğan, Yunan basınını bir hayli meşgul ediyor.

    Başkan Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebilirz" sözlerine verdiği yanıt sonrası Yunanistan, yine Avrupa'dan medet umarak Türkiye'yi 'uyarmalarını' istedi.

    Bu sözün ardından ise Yunan basınında olası savaş senaryoları gündeme gelmeye başladı. Olası bir savaş için özellikle üstünde durulan tarih ise 2023 ve sonrası.

    Yunan basınında dolaşan haberlerde Türkiye'nin başka cephelede de savaşa girebileceği, ancak NATO üyesi bir ülkeye karşı savaşa girmesinin bambaşka bir şey olduğuna dikkat çekildi.

        Aynı zamanda ordu kıyaslamasının yapıldığı bir haberde Yunan ordusunun Türkiye'nin yalnızca 'dörtte biri kadar' olduğu; ancak Yunan halkının 'moralinin daha yüksek' olduğuna dikkat çekildi.

        Başkan Erdoğan, Yunan gazetecinin "Bir gece ansızın gelebiliriz dediğinizde Yunanistan'a saldırabiliriz mi diyorsunuz?" sorusu üzerine, "Bu sadece Yunanistan için değil, bizi rahatsız eden, bize saldıran hangi ülke olursa olsun, onlara karşı bizim cevabımız 'bir gece ansızın gelebiliriz.' Bunu böyle bilmeleri lazım, böyle anlamaları lazım. Şu an itibarıyla siz anladığınıza göre herhalde onlar da anlamıştır" demişti.
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