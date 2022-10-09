Yunan medyasından itiraf gibi analiz: Türkiye’nin çeyreği kadarız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleşen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ikili görüşmelerinin ardından Prag Kalesi'nde basın toplantısı düzenledi.
Toplantıya ise Başkan Erdoğan'ın sözleri damga vurdu. Türkiye'nin Yunanistan konusundaki net tavrını ortaya koyan Başkan Erdoğan, Yunan basınını bir hayli meşgul ediyor.
Başkan Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebilirz" sözlerine verdiği yanıt sonrası Yunanistan, yine Avrupa'dan medet umarak Türkiye'yi 'uyarmalarını' istedi.
Bu sözün ardından ise Yunan basınında olası savaş senaryoları gündeme gelmeye başladı. Olası bir savaş için özellikle üstünde durulan tarih ise 2023 ve sonrası.