DEM’i bozuklara Birecik şoku! Belediye başkanı istifa etti: ’Dış müdahale’ itirafı ve Kandil’in belediye kaynaklarına çökme emeli

Türkiye 31 Mart 2024'te yerel idarecilerini belirlemek için sandık başına gitti. DEM Parti ise yönettiği belediyelerde milli ve manevi değerleri hedef alan bölücü faaliyetlere hız verdi.
İSTİKLAL MARŞI VE TÜRK BAYRAĞINA YASAK
Mardin'de İstiklal Marşı'nı yasaklayan DEM'li yöneticiler Diyarbakır'da önce meclis salonundaki Türk bayrağını kaldırdı sonra belediyenin resmi internet sitesindeki Türk bayraklarını sildi.
ATATÜRK VE BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARET
Diyarbakır Sur'da ise DEM'i bozuk bölücüler Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Başkan Erdoğan'a ağza alınmayacak hakaretler etti.
DEM Parti'nin yönettiği belediyelerde bölücülük faaliyetlerine girişmesi kayyumların önemini bir kez daha gözler önüne sererken Şanlıurfa Birecik'te dikkat çeken bir olay yaşandı.
BELEDİYE BAŞKANI VE 4 MECLİS ÜYESİ İSTİFA ETTİ
31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti'den Şanlıurfa'nın Birecik ilçe belediye başkanlığını kazanan Mehmet Begit ile meclis üyeleri Mahmut Dirier, Sakıp Yaşar, Reşit Çelikhan ve Ahmet Arar partilerinden istifa etti. İstifa etme gerekçelerini düzenledikleri bir basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuran Begit, dışarıdan yapılan müdahaleleri kabul etmeyeceklerini belirtti.
"BELEDİYEYİ DIŞARIDAN YÖNETMEK İSTİYORLAR"
Belediyenin dışarıdan yönetilmek istendiğini ileri süren Begit, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Atatürk'e yapılan hakaretleri de kabul etmediklerini ifade etti .
Begit, "Seçimden sonraki süreç içerisinde özellikle bir grup tarafından bayrağımıza, Atatürk posterine ve Cumhurbaşkanı posterine yapılmak istenen müdahaleleri kabul etmemiz mümkün değildir. Ayrıca seçimden sonraki süreç içerisinde dışarıdan yönetme hususunda baskılar oluşmaya başladı. Ben ilçemiz Birecik halkı ile yönetmeye talibim. Birecik ilçesini sadece Birecik halkı yönetir" dedi.