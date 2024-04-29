DEM’i bozuklara Birecik şoku! Belediye başkanı istifa etti: ’Dış müdahale’ itirafı ve Kandil’in belediye kaynaklarına çökme emeli





BELEDİYE BAŞKANI VE 4 MECLİS ÜYESİ İSTİFA ETTİ



31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti'den Şanlıurfa'nın Birecik ilçe belediye başkanlığını kazanan Mehmet Begit ile meclis üyeleri Mahmut Dirier, Sakıp Yaşar, Reşit Çelikhan ve Ahmet Arar partilerinden istifa etti. İstifa etme gerekçelerini düzenledikleri bir basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuran Begit, dışarıdan yapılan müdahaleleri kabul etmeyeceklerini belirtti.



"BELEDİYEYİ DIŞARIDAN YÖNETMEK İSTİYORLAR"



Belediyenin dışarıdan yönetilmek istendiğini ileri süren Begit, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Atatürk'e yapılan hakaretleri de kabul etmediklerini ifade etti .



Begit, "Seçimden sonraki süreç içerisinde özellikle bir grup tarafından bayrağımıza, Atatürk posterine ve Cumhurbaşkanı posterine yapılmak istenen müdahaleleri kabul etmemiz mümkün değildir. Ayrıca seçimden sonraki süreç içerisinde dışarıdan yönetme hususunda baskılar oluşmaya başladı. Ben ilçemiz Birecik halkı ile yönetmeye talibim. Birecik ilçesini sadece Birecik halkı yönetir" dedi.