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DEM'i bozuklara Birecik şoku! Belediye başkanı istifa etti: 'Dış müdahale' itirafı ve Kandil'in belediye kaynaklarına çökme emeli

DEM Parti'nin yönettiği belediyelerde bölücü faaliyetlerine girişip İstiklal Marşı ve Türk bayrağını yasaklaması, Atatürk ve Başkan Erdoğan'a hakaret edilmesi sonrası kayyumların önemine bir kez daha gözler önüne serildi. DEM'i bozuk bölücülerin imza attığı skandalların etkisi sürerken Şanlıurfa Birecik'te dikkat çeken bir olay yaşandı. Birecik belediye başkanı, 4 Meclis üyesiyle birlikte "Belediyeyi dışarıdan yönetmek istiyorlar" diyerek istifa etti. Bu itiraf Kandil'in DEM yönetimi üzerinden belediyelerde tahakküm kurup kaynaklardan nemalanmak istediğini de açık etti.

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Giriş Tarihi 29 Nisan 2024, 17:57 Güncelleme 29 Nisan 2024, 18:06
DEM’i bozuklara Birecik şoku! Belediye başkanı istifa etti: ’Dış müdahale’ itirafı ve Kandil’in belediye kaynaklarına çökme emeli

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Türkiye 31 Mart 2024'te yerel idarecilerini belirlemek için sandık başına gitti. DEM Parti ise yönettiği belediyelerde milli ve manevi değerleri hedef alan bölücü faaliyetlere hız verdi.

İSTİKLAL MARŞI VE TÜRK BAYRAĞINA YASAK

Mardin'de İstiklal Marşı'nı yasaklayan DEM'li yöneticiler Diyarbakır'da önce meclis salonundaki Türk bayrağını kaldırdı sonra belediyenin resmi internet sitesindeki Türk bayraklarını sildi.



ATATÜRK VE BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARET

Diyarbakır Sur'da ise DEM'i bozuk bölücüler Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Başkan Erdoğan'a ağza alınmayacak hakaretler etti.

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DEM Parti'nin yönettiği belediyelerde bölücülük faaliyetlerine girişmesi kayyumların önemini bir kez daha gözler önüne sererken Şanlıurfa Birecik'te dikkat çeken bir olay yaşandı.



BELEDİYE BAŞKANI VE 4 MECLİS ÜYESİ İSTİFA ETTİ

31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti'den Şanlıurfa'nın Birecik ilçe belediye başkanlığını kazanan Mehmet Begit ile meclis üyeleri Mahmut Dirier, Sakıp Yaşar, Reşit Çelikhan ve Ahmet Arar partilerinden istifa etti. İstifa etme gerekçelerini düzenledikleri bir basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuran Begit, dışarıdan yapılan müdahaleleri kabul etmeyeceklerini belirtti.

"BELEDİYEYİ DIŞARIDAN YÖNETMEK İSTİYORLAR"

Belediyenin dışarıdan yönetilmek istendiğini ileri süren Begit, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Atatürk'e yapılan hakaretleri de kabul etmediklerini ifade etti .

Begit, "Seçimden sonraki süreç içerisinde özellikle bir grup tarafından bayrağımıza, Atatürk posterine ve Cumhurbaşkanı posterine yapılmak istenen müdahaleleri kabul etmemiz mümkün değildir. Ayrıca seçimden sonraki süreç içerisinde dışarıdan yönetme hususunda baskılar oluşmaya başladı. Ben ilçemiz Birecik halkı ile yönetmeye talibim. Birecik ilçesini sadece Birecik halkı yönetir" dedi.




KANDİL 'DEM'Lİ BELEDİYELERDEN NEMALANMAK İSTİYOR

DEM'den istifa eden belediye başkanının 'dışarıdan müdahale var' itirafında bulunup istifa etmesi, Kandil'in DEM yönetimi üzerinden belediyelerde tahakküm kurmak, belediye kaynaklarından yararlanmak istediğini de gözler önüne serdi.

Terörle iltisaklı olduğu günyüzü gibi ortada olan bu zihniyetin yönettiği belediyelerdeki tüm imkan ve kabiliyetleri PKK kadrolarına peşkeş çekmesi muhtemel. Daha önce de HDP'li belediyelerdeki araç ve teçhizatların PKK tarafından kullanıldığı, vatandaşa hizmet için harcanması gereken bütçenin Kandil'e aktarıldığı ortaya çıkmıştı.



Gelinen bu noktada Kandil'le göbek bağı bulunan DEM Parti'nin yönettiği belediyelerde milli ve manevi değerleri hedef alan provokasyonlara girişmesi kayyumların önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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