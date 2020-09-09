Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 09.09.2020 18:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.09.2020 18:59
    ABONE OL

    Filistin, - sine karşı üyesi ülkelere çağrı yaptı

    Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Arap ülkelerini, ile Birleşik Arap Emirlikleri () arasında yapılan anlaşmasını reddetmeye çağırdı. üyesi ülkeler, 2002 yılında 'ın başkenti Beyrut'ta kabul ettiği bildirisiyle, 1967 sınırlarında başkenti olan bağımsız Filistin devletini kabul etmedikçe 'le normalleşmeyi reddetmişti.

    Filistin'den Siyonist plana karşı hamle

    'nin Dışişleri Bakanları düzeyinde telekonferans aracılığıyla yaptığı toplantıda konuşan Maliki, "Biz İsrail ile BAE arasında yapılan anlaşmayı reddediyoruz ve sizin de kabul etmemenizi istiyoruz" dedi.

    "İSRAİL VE ABD YETMİYORMUŞ GİBİ..."

    anlaşmasının Arap dünyasını sarsan bir deprem olduğunu söyleyen Maliki, "Sanki işgalci İsrail ve ABD'nin bize yaptıkları yetmiyormuş gibi bir de başımıza normalleşme anlaşması çıktı." ifadelerini kullandı.

    İsim vermeden bazı Arap ülkelerine ağır eleştirilerde bulunan ve yalnız bırakıldıklarını söylen Maliki, Filistin'in, normalleşme anlaşmasını görüşmek için acil bir toplantı talep ettiğini, ancak ismini vermediği bir Arap ülkesinin itiraz ettiğini ve bunun normal oturum olarak yapılmasını istediğini aktardı.

    Bazı Arap gazetelerinde, oturumun normal bir oturum olarak yapılmasını isteyen ülkenin Bahreyn olduğu yazıldı.

    "NORMALLEŞME ŞANTAJLARINI" REDDEDEN ARAP ÜLKELERİNE TEŞEKKÜR

    Maliki konuşmasında ayrıca, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun "normalleşme şantajlarını" reddeden Arap ülkelerine teşekkür ederek 2002 yılında imzalanan 'ne uyulmasını istedi.

    1967 SINIRLARINDAKİ FİLİSTİN DEVLETİNİ KABUL ETMEDİKÇE...

    üyesi ülkeler, 2002 yılında 'ın başkenti Beyrut'ta kabul ettiği Arap Barış Girişimi bildirisiyle, 1967 sınırlarında başkenti olan bağımsız Filistin devletini kabul etmedikçe 'le normalleşmeyi reddetmişti.

    İSRAİL-BAE NORMALLEŞME ANLAŞMASI

    Başkanı , 13 Ağustos'ta ile 'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

    , 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi oldu.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, 1 Eylül'de yaptığı açıklamada, BAE'den sonra aylar içinde bir başka Arap ülkesinin daha İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayabileceğini iddia etmişti.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Filistin, İsrail-BAE normalleşmesine karşı Arap Birliği üyesi ülkelere çağrı yaptı
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri