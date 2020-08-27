Heniyye, askeri boyutun amacının Hamas'a baskı kurarak onu kararlı duruşundan vazgeçirmek olduğunu ancak hareketin ilkelerine bağlı kaldığını söyledi.

Gazze'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının durumu ve İsrail tarafına gönderilen "yanan balonlar" konularına da değinen Heniyye, sonuçları ve yansımaları ne olursa olsun Gazze ablukasının sonlandırılması gerektiğini ifade etti.

Kudüs konusuna da değinen Heniyye, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı zamansal ve mekansal olarak bölme planı ve Harem-i Şerif'ten 50 dönümlük araziyi bölerek burada bir tapınak inşa etme çabaları olduğunu kaydetti.