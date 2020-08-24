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    • 24.08.2020 10:41
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    Trump'ın damadı Kushner: "- anlaşması BAE'nin alma şansını artırmalı"

    International kanalına çıkan Başkanı'nın başdanışmanı ve politikalarının mimarı Kushner, 'le anlaşan 'nin satın alma şansının artması gerektiğini savunuyor. Amerikan medyası, aynı zamanda Trump'ın damadı olan Kushner'in söz konusu adım için yaptığı kulisin 'da rahatsızlığa yol açtığını bildiriyor.

    Kushner ağzındaki baklayı çıkardı! İsrail- BAE anlaşması...
    Başkanı Trump'ın başdanışmanı 'in, 'nin uçaklarını alabilmesi için kulis yapmasının Washington'da ilgili bakanlıkları rahatsız ettiği iddia ediliyor.

    ABD Başkanı 'ın başdanışmanı Jared Kushner, ile (BAE) arasındaki anlaşmanın "BAE'nin F-35 satın alma ihtimalini artırması gerektiğini" söyledi.

    kanalında Fareed Zakaria'nın programına konuk olan Kushner, İsrail-BAE anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Anlaşmanın barışına büyük katkı sağlayacağını savunan Kushner, BAE'nin uzun süredir ABD'den F-35 savaş uçakları satın almak istediğini belirtti.

    'ın bu satış işleminden rahatsız olduğunu savunan Kushner, "Gerçek şu ki bu yeni barış anlaşması onların bu uçakları alma ihtimalini artırmalı, ancak şu noktada bu halen değerlendirdiğimiz bir şey." ifadesini kullandı.

    Kushner ayrıca, söz konusu muhtemel F-35 satışının ancak ve ilgili değerlendirmeleri sonucunda mümkün olabileceğini vurguladı.

    Geçen hafta CNN'de yer alan bir haberde, Kushner'in BAE'ye F-35 satılabilmesi için Washington'da kulis yaptığı ve Pentagon ile ilgili kurumların bu durumdan rahatsız olduğu iddia edilmişti.

    Trump da birkaç gün önceki açıklamasında BAE'ye muhtemel F-35 satışı konusunun "değerlendirildiğini" ifade etmişti.

    ABD öncülüğünde gerçekleşen görüşmeler sonucunda Trump, 13 Ağustos'ta, İsrail ile BAE'nin resmen "normalleşme" sürecini başlatacak anlaşma konusunda mutabık kaldıklarını açıklamıştı.

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