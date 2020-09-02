Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Sisi'yi telefonla aradı.
Sisi, görüşmede ülkesinin Filistin halkının meşru haklarını koruyacak, bağımsız bir devletin kurulmasına izin verecek ve İsrail'in güvenliğini sağlayacak şekilde bölgeye barış getirecek her türlü adımı desteklediğini söyledi.
Tel Aviv ile Abu Dabi arasında ilk ticari uçuş 31 Ağustos Pazartesi gerçekleşmiş, Suudi Arabistan yönetimi tarihte ilk kez İsrail hava yollarına ait uçağın hava sahasını kullanmasına izin vermişti.