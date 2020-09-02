Sisi, bunun aynı zamanda iki devletli çözüm temelinde Filistin davasının kapsamlı ve adil çözümüne ulaşmak ve bölge halklarının güvenlik, barış ve refahının tesisi için Filistin-İsrail müzakerelerinin yeniden başlamasına yol açacağını ileri sürdü.