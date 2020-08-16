"Daha önceki fetvalarımızda, Yüzyılın Anlaşması'nın haram olduğunu söyledik. Normalleşme anlaşması da bu planın bir parçasıdır ve bunun aracılığıyla buraya yapılacak ziyaretler geçersizdir, yasaktır ve haramdır." diyen Şeyh Hüseyin, Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmeyi ve orada namaz kılmayı isteyenlere, bu isteklerinde dürüst iseler, "buradaki işgali sonlandırma" çağrısı yaptı.

Şeyh Hüseyin, anlaşma kanalıyla yapılacak ziyaretlerin, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul eden "Yüzyılın Anlaşması" planını hayata geçirme anlamı taşıdığı için haram olduğunu kaydetti.