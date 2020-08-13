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    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan "-BAE anlaşması"na tepki: halkına ve davasına ihanet edenlerin hüsranını tarih elbette yazacaktır

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın -BAE anlaşmasına tepki göstererek, " halkına ve davasına ihanet edenlerin hüsranını tarih elbette yazacaktır" ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İsrail-BAE anlaşmasını tepkili

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında varılan anlaşmaya tepki göstererek, tarihin Filistin halkına ve davasına ihanet edenlerin hüsranını yazacağını belirtti.

    Kalın, Twitter'dan, İsrail ile BAE arasında varılan anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı.

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Filistin halkına ve davasına ihanet edenlerin hüsranını tarih elbette yazacaktır." ifadesini kullandı.

    Haberler Güncel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan "İsrail-BAE anlaşması"na tepki: Filistin halkına ve davasına ihanet edenlerin hüsranını tarih elbette yazacaktır
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