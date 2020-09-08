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    • 08.09.2020 22:08
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    ile () arasındaki anlaşmanın imzalanacağı tarih belli oldu

    ve arasındaki ihanet anlaşmasının imzalanacağı tarih belli oldu. ABD'nin girişimleriyle yapılan İsrail-BAE anlaşması, 'de 'da imzalanacak.

    Kirli anlaşmanın tarihi belli oldu!

    ve () arasında "ilişkilerin tamamen normalleşmesine" ilişkin anlaşmanın resmi imza töreninin 'de 'da yapılacağı bildirildi.

    TARİHİ AÇIKLADILAR
    Basına konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen üst düzey Beyaz Saray yetkilileri, düzenledikleri telekonferansta İsrail-BAE anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

    İki ülke arasında varılan anlaşma için resmi imza töreninin 15 Eylül'de ABD Başkanı 'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da yapılacağını kaydeden yetkililer, BAE ve İsrail heyetlerinin başında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve BAE Muhammed bin Zayid'in kardeşi BAE Dışişleri Abdullah bin Zayid Al Nahyan'ın olmasının beklendiğini belirtti.

    ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

    BAE, 1979'da 'ın ve 1994'te 'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını varan üçüncü Arap ülkesi oldu.

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    Haberler Dünya İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki anlaşmanın imzalanacağı tarih belli oldu
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