Anlaşmanın uzun vadede de kazanımları olduğunu ileri süren BAE'li Bakan Gargaş, "Kesinlikle bu adım fırsatlar doğuracaktır. Ekonomimiz İsrail'inkinden daha büyüktür. İsrail'in burada (BAE) büyük fırsatları var." ifadelerini kullandı.

ABD'DEN F-35 SATIN ALMA TALEBİ

Gargaş, "İsrail ile anlaşma BAE'nin ABD'den F-35 savaş uçağı almasının önünü açtı mı?" sorusuna karşılık şunları söyledi:

"BAE açık bir şekilde F-35 savaş uçaklarını istediğini dile getirmişti. İlk talebimiz 6 yıl önceydi. Bu masada olan bir şey. Yasal talebimiz masada ve onu almak için yemin ettik. ABD'den silah taleplerimiz daha önceydi, bu anlaşmayla bir alakası yok."