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    • Dünya
    • 18.08.2020 07:24
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    • 18.08.2020 07:24
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    MİT ve Emniyeti'nin operasyonu ile yakalanmışlardı! casuslarını Dahlan göndermiş!

    MİT ve Emniyeti tarafından düzenlenen tarihi operasyonla yakalanan casusları ve ’ı İstanbul’a “’nun kiralık katili” olarak bilinen asıllı BAE tetikçisi ’ın gönderdiği belirlendi.

    BAE casuslarını Dahlan göndermiş!

    Birleşik Arap Emirlikleri () adına 'da casusluk yaparken yakalanan ve hakkındaki soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturmadaki şüpheli bir diğer ismin "'nun kiralık katili" olarak bilinen asıllı BAE tetikçisi olduğu ortaya çıktı.

    Hasan'ın cezaevinde intihar etmesi nedeniyle savcılık, Şaban ve Dahlan hakkında, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "uluslararası casusluk yapma" suçlamalarıyla yürüttüğü soruşturma dosyasını yetkisizlik kararıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

    15 TEMMUZ'U FONLADI
    İki casusu 'ye darbe girişimini öncesi FETÖ'yü fonladığı ortaya çıkan Dahlan'ın gönderdiği bilgisinin yer aldığı dosya Ankara'ya gönderildi. Şaban'ın cep telefonunda, BAE'li bir istihbaratçı ile yaptığı konuşmanın ekran alıntısına ait fotoğraf ele geçirildi. 2 casusun ülkemizde mülteci olarak bulunan Filistinliler ve STK'larla ilgili bilgi topladıkları belirlendi.

    Şaban ile irtibatlı bir gizli tanığın ifadesi de alındı. Filistin 'den tanıdığı bir şahsın kendisinden Şaban'a kalacak yer bulması istendiğini anlatan , Şaban'ın ismini, 2008'de ve arasındaki sorunların başladığı dönemde Gazze'den Hamas'a yönelik bombalı eylem yapma girişiminde bulunmasından bildiğini söyledi. Gizli tanık, Şaban'ın kendisine Fetih Hareketi'nin Türkiye sorumlusunun ismini, toplantı ve etkinlikerini, Hamas ve Fetih Hareketi ile bağlantılı dermekleri, yapılanmasını sorduğunu da anlattı. Gizli tanık Şaban'ın kendisine "Yakında Muhammed Dahlan Filistin'in Başkanı olacak" dediğini, Hasan'ın ise emekli istihbarat tümgeneral rütbesinde olduğunu aktardı. (Sabah)

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