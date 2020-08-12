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    • Dünya
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    • 12.08.2020 16:59
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    patlamasının bilançosu netleşiyor! Binlerce bina ve ev...

    'ın Limanı'nda meydana gelen patlamanın bilançosu yavaş yavaş netleşiyor. Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin ise yaralandığı patlamada; 3 bin 972 bina ve 4 bin 214 araç hasar gördü.

    Beyrut patlamasının bilançosu netleşiyor

    Lübnan'da Beyrut Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamada 3 bin 972 bina ve 4 bin 214 araç hasar gördü.

    Lübnan İç Güvenlik Kuvvetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta meydana gelen şiddetli patlamada 3 bin 972 bina ve 4 bin 214 aracın hasar gördüğü belirtildi. Açıklamada, "Tüm hasarları tespit etmek için çalışmalar devam ediyor" denildi.

    Müdürlük, patlama sonucu kimliği belirlenemeyen cesetlerin ve kayıp kişilerin tespit edilmesi için bir çalışma grubu kurulduğunu da belirtti.

    Öte yandan Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada 171 kişi hayatını kaybetti, 6 binden fazla kişi yaralandı. Patlamanın yol açtığı zararın ise 10-15 milyar doları aşabileceği belirtildi.
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