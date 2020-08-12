Lübnan'da Beyrut Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamada 3 bin 972 bina ve 4 bin 214 araç hasar gördü.



Lübnan İç Güvenlik Kuvvetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta meydana gelen şiddetli patlamada 3 bin 972 bina ve 4 bin 214 aracın hasar gördüğü belirtildi. Açıklamada, "Tüm hasarları tespit etmek için çalışmalar devam ediyor" denildi.