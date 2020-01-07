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  • 07.01.2020 11:25
  • Son Güncelleme: 07.01.2020 11:25

'dan '' i sonrası flaş kararı

lı komutan 'nin öldürülmesinin ardından yaşanan ABD-İran gerilimi sonrası, 'ta bulunan askerlerini komşu ülkelere kaydırma kararı aldı.

Almanya'dan Süleymani suikastı sonrası flaş Irak kararı

Savuma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ve Dışişleri Bakanı Heiko Mass yaptıkları açıklamada, ve Taci'de bulunan Alman askerlerinin sayısının "azaltılabileceğini" söyledi. 2 bakan, Alman askerlerin lı askerleri eğittiği programın devam etmesi için Irak hükümetiyle görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Almanya'nın Irak'ta yaklaşık 120 askeri bulunurken, askerlerin çoğu ise Bağdat ve Taci bölgeleri dışında bulunuyor. Kramp-Karrenbauer ve Mass yaptıkları açıklamada, özellikle bu 2 bölgedeki Alman askerinin Kuveyt ve Ürdün'e kaydırılabileceğini ifade etti.

Almanya yaşanan gelişmeler sonrası Bağdat ve Taci askeri üslerinde bulunan askerlerine, "üsleri terk etmeme" emri vermişti.

SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ
ABD (Pentagon), Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.
Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti.
İran lideri , olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.
Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

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