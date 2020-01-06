Köni, Süleymani suikastinin etkilerini TAKVİM’e anlattı: Trump azilden kurtulur

ABD, KASIM SÜLEYMANİ'Yİ ÖLDÜREREK NEYİ AMAÇLADI?
Trump zor durumda, hakkında soruşturma var, Şubat'ta yargılanacak. Trump'ın azil yargılamaları başlamadan bir hareket yapması gerekiyor. Amerika içindeki İsrail lobisini kendi yanına çekebilmek için İran'a yönelik bir saldırı... Bu hareketi yaptı. Süleymani'yi öldürdü... Bu hareket aynı zamanda İsrail Başbakanını da kurtaracak bir harekettir.
İRAN BU SALDIRIYA CEVAP VERECEK Mİ?
Mutlaka cevap verecektir. Amerika'nın her bölgedeki personeline, askeri üslerine veya turistlere saldırılar düzenleyecek. Usama bin Ladin'in modelini kullanarak devamlı rahatsızlık verecektir. 'İddia ettikleri Şii terörünü' göreceğiz. DAEŞ de serbest kalıp büyüyebilir.
PEKİ WASHINGTON'DA SON SÖZÜ KİM SÖYLER?
Tabii Pentagon söyler. Son zamanlarda birtakım yazılar çıkıyor. "Amerika'nın Anayasası gizli devletin bu kadar etkin olmasını öngörmüyordu" şeklinde... Zamanla yapılan tüm operasyonlar gizli olduğu için gizli taraf çok daha ortaya çıkmış. Ne Clinton ve Obama ne de Trump bunu önleyebildi.
BILL CLINTON'IN DA AZİL SÜRECİ OLMUŞTU. O DA ORTADOĞU'YA SALDIRDI. TRUMP BU SALDIRISIYLA İSRAİL'İN DESTEĞİNİ ALABİLECEK Mİ?
Kasım Süleymani'yi öldürerek Trump seçimleri kazanır. Amerika'da kararlar alınırken, İsrail lobisi çok önemlidir ve her alanda etkilidirler. Zaten tüm olaylar Ortadoğu'nun karmaşık kalması ile ilgilidir. İran'a karşı bir mücadele yürütüyor. Ama aynı grup yani İranlılar DAEŞ'le savaşıyor. DAEŞ'le savaşırken İdlib'e Amerika'nın müdahale etmesi lazım. İdlib'e Rusya müdahale ettiği zaman buna karşı çıkılıyor, Libya'daki Müslümanları yarı yarıya destekliyor. Bir bakıyorsunuz Ortadoğu'da hem DAEŞ'e karşı hem DAEŞ'i destekliyor hem de İran'a karşı. Bu kaotik yapıyı sürdürmek İsrail'in varlığını sürdürmek demektir.
Clinton, azil sürecinde Irak'a saldırmıştı. Bu Amerikan medyasına da yansımıştı.
DONALD TRUMP BU HAMLEYLE AZİL SÜRECİNDEN KURTULUR MU?
Kesinlikle kurtulur. Çünkü İsrail'in adalet ve mali sistemini para yönlendiriyor. Para da Museviler'de. Bir Amerikan yazarı siyasi analizinde, "Amerika'da siyasette kazanmak için iki önemli şey vardır. Bir tanesi paradır, diğerini hatırlamıyorum" diyor.
TRUMP AZİL SÜRECİNDEN KURTULUNCA BAŞKANLIĞA TEKRAR SEÇİLECEKTİR DİYEBİLİR MİYİZ?
Büyük itirazlar olmasına rağmen, Bush'un oğlu gibi birtakım belki hilelerle seçilecek. Ama bu olayın terör olaylarının yaygınlaşma boyutlarını izlemek lazım. Daha önümüzde Kasım ayına kadar çok zaman var. Oradaki gelişmeler olayı şekillendirir.
ALİ DEĞERMENCİ / NASIL OLUYOR?
Trump zor durumda, hakkında soruşturma var, Şubat'ta yargılanacak. Trump'ın azil yargılamaları başlamadan bir hareket yapması gerekiyor. Amerika içindeki İsrail lobisini kendi yanına çekebilmek için İran'a yönelik bir saldırı... Bu hareketi yaptı. Süleymani'yi öldürdü... Bu hareket aynı zamanda İsrail Başbakanını da kurtaracak bir harekettir.
İRAN BU SALDIRIYA CEVAP VERECEK Mİ?
Mutlaka cevap verecektir. Amerika'nın her bölgedeki personeline, askeri üslerine veya turistlere saldırılar düzenleyecek. Usama bin Ladin'in modelini kullanarak devamlı rahatsızlık verecektir. 'İddia ettikleri Şii terörünü' göreceğiz. DAEŞ de serbest kalıp büyüyebilir.
PEKİ WASHINGTON'DA SON SÖZÜ KİM SÖYLER?
Tabii Pentagon söyler. Son zamanlarda birtakım yazılar çıkıyor. "Amerika'nın Anayasası gizli devletin bu kadar etkin olmasını öngörmüyordu" şeklinde... Zamanla yapılan tüm operasyonlar gizli olduğu için gizli taraf çok daha ortaya çıkmış. Ne Clinton ve Obama ne de Trump bunu önleyebildi.
BILL CLINTON'IN DA AZİL SÜRECİ OLMUŞTU. O DA ORTADOĞU'YA SALDIRDI. TRUMP BU SALDIRISIYLA İSRAİL'İN DESTEĞİNİ ALABİLECEK Mİ?
Kasım Süleymani'yi öldürerek Trump seçimleri kazanır. Amerika'da kararlar alınırken, İsrail lobisi çok önemlidir ve her alanda etkilidirler. Zaten tüm olaylar Ortadoğu'nun karmaşık kalması ile ilgilidir. İran'a karşı bir mücadele yürütüyor. Ama aynı grup yani İranlılar DAEŞ'le savaşıyor. DAEŞ'le savaşırken İdlib'e Amerika'nın müdahale etmesi lazım. İdlib'e Rusya müdahale ettiği zaman buna karşı çıkılıyor, Libya'daki Müslümanları yarı yarıya destekliyor. Bir bakıyorsunuz Ortadoğu'da hem DAEŞ'e karşı hem DAEŞ'i destekliyor hem de İran'a karşı. Bu kaotik yapıyı sürdürmek İsrail'in varlığını sürdürmek demektir.
Clinton, azil sürecinde Irak'a saldırmıştı. Bu Amerikan medyasına da yansımıştı.
DONALD TRUMP BU HAMLEYLE AZİL SÜRECİNDEN KURTULUR MU?
Kesinlikle kurtulur. Çünkü İsrail'in adalet ve mali sistemini para yönlendiriyor. Para da Museviler'de. Bir Amerikan yazarı siyasi analizinde, "Amerika'da siyasette kazanmak için iki önemli şey vardır. Bir tanesi paradır, diğerini hatırlamıyorum" diyor.
TRUMP AZİL SÜRECİNDEN KURTULUNCA BAŞKANLIĞA TEKRAR SEÇİLECEKTİR DİYEBİLİR MİYİZ?
Büyük itirazlar olmasına rağmen, Bush'un oğlu gibi birtakım belki hilelerle seçilecek. Ama bu olayın terör olaylarının yaygınlaşma boyutlarını izlemek lazım. Daha önümüzde Kasım ayına kadar çok zaman var. Oradaki gelişmeler olayı şekillendirir.
ALİ DEĞERMENCİ / NASIL OLUYOR?
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