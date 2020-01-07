Süleymani için İran'ın başkenti Tahran'da tören yapıldı. Onbinlerce kişi ABD karşıtı slogan attı. İntikam çağrısı yaptı. İran yönetimi de cenazeye tam kadro katıldı. ABD haber kanalı CNN ise saatler süren töreni canlı yayınla ekrana taşıdı.
Dini lider Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Ruhani gözyaşlarını tutamadı.
Süleymani bugün toprağa verilecek.
ÖFKE VE GÖZYAŞI
ABD'nin öldürdüğü Süleymani'nin cenaze töreninde, yüzbinlerce İranlı ABD'ye öfke yağdırdı. Hamaney namazı ağlaya ağlaya kıldırdı.
Resmi töreni Hamaney yönetti. Tabutun başında Ruhani ile birlikte saf tuttu. Her iki lider de gözyaşlarına boğuldu. Süleymani'nin cenazesi 10 kilometre uzaklıktaki Azadi Meydanı'na omuzlarda taşınarak götürüldü. Bugün ise memleketi Kirman'da defnedilecek.
80 MİLYON DOLAR ÖDÜL
İran devlet televizyonu spikeri, "Trump'ın kellesini getirene 80 milyon dolar vereceğiz" dedi.
Dini lider Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Ruhani gözyaşlarını tutamadı.
Süleymani bugün toprağa verilecek.
ÖFKE VE GÖZYAŞI
ABD'nin öldürdüğü Süleymani'nin cenaze töreninde, yüzbinlerce İranlı ABD'ye öfke yağdırdı. Hamaney namazı ağlaya ağlaya kıldırdı.
ABD'nin öldürdüğü Kasım Süleymani'nin cenaze törenine Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dini Lider Ali Hamaney'le birlikte devlet yetkilileri de katıldı. Süleymani'nin yerine atanan Tuğg. İsmail Kaani, gözyaşları içinde "İntikam yemini ettik. ABD'ye karşılığını vereceğiz" dedi.
Resmi töreni Hamaney yönetti. Tabutun başında Ruhani ile birlikte saf tuttu. Her iki lider de gözyaşlarına boğuldu. Süleymani'nin cenazesi 10 kilometre uzaklıktaki Azadi Meydanı'na omuzlarda taşınarak götürüldü. Bugün ise memleketi Kirman'da defnedilecek.
80 MİLYON DOLAR ÖDÜL
İran devlet televizyonu spikeri, "Trump'ın kellesini getirene 80 milyon dolar vereceğiz" dedi.
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