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Amerikan kanalı 'nin cenaze törenini naklen yayınladı

, 'ın sembol isimlerinden General 'yi 'ta füzeyle ortadan kaldırdı. Amerikan kanalı , Tahran'daki cenaze törenini naklen yayınladı.

Canlı yayın
Süleymani için 'ın başkenti Tahran'da tören yapıldı. Onbinlerce kişi karşıtı slogan attı. İntikam çağrısı yaptı. İran yönetimi de cenazeye tam kadro katıldı. ABD haber kanalı CNN ise saatler süren töreni canlı yayınla ekrana taşıdı.


Dini lider Ayetullah ve Ruhani gözyaşlarını tutamadı.


Süleymani bugün toprağa verilecek.




ÖFKE VE GÖZYAŞI
ABD'nin öldürdüğü Süleymani'nin cenaze töreninde, yüzbinlerce İranlı ABD'ye öfke yağdırdı. Hamaney namazı ağlaya ağlaya kıldırdı.


ABD'nin öldürdüğü 'nin cenaze törenine Cumhurbaşkanı , Dini Lider Ali Hamaney'le birlikte devlet yetkilileri de katıldı. Süleymani'nin yerine atanan Tuğg. İsmail Kaani, gözyaşları içinde "İntikam yemini ettik. ABD'ye karşılığını vereceğiz" dedi.




Resmi töreni Hamaney yönetti. Tabutun başında Ruhani ile birlikte saf tuttu. Her iki lider de gözyaşlarına boğuldu. Süleymani'nin cenazesi 10 kilometre uzaklıktaki Azadi Meydanı'na omuzlarda taşınarak götürüldü. Bugün ise memleketi Kirman'da defnedilecek.



80 MİLYON DOLAR ÖDÜL
İran devlet televizyonu spikeri, "Trump'ın kellesini getirene 80 milyon dolar vereceğiz" dedi.





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