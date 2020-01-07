Süleymani için İran 'ın başkenti Tahran'da tören yapıldı. Onbinlerce kişi ABD karşıtı slogan attı. İntikam çağrısı yaptı. İran yönetimi de cenazeye tam kadro katıldı.ise saatler süren töreni canlı yayınla ekrana taşıdı.Dini lider Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Ruhani gözyaşlarını tutamadı.Süleymani bugün toprağa verilecek.ABD'nin öldürdüğü Süleymani'nin cenaze töreninde, yüzbinlerce İranlı ABD'ye öfke yağdırdı. Hamaney namazı ağlaya ağlaya kıldırdı.



ABD'nin öldürdüğü Kasım Süleymani'nin cenaze törenine Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dini Lider Ali Hamaney'le birlikte devlet yetkilileri de katıldı. Süleymani'nin yerine atanan Tuğg. İsmail Kaani, gözyaşları içinde "İntikam yemini ettik. ABD'ye karşılığını vereceğiz" dedi.

töreni Hamaney yönetti. Tabutun başında Ruhani ile birlikte saf tuttu. Her iki lider de gözyaşlarına boğuldu. Süleymani'nin cenazesi 10 kilometre uzaklıktaki Azadi Meydanı'na omuzlarda taşınarak götürüldü.İran devlet televizyonu spikeri, "Trump'ın kellesini getirene 80 milyon dolar vereceğiz" dedi.