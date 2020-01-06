Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Süleymani'yi anmak için toplanan binlerce kişiye videokonferans yoluyla seslenen Hasan Nasrallah, Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) ve Başkan Donald Trump'a ağır tehditler savurdu, Kasım Süleymani için intikam vaadini yineledi.

"Asker tabutları yığılmaya başladığında Trump, Washington'un bölgede yenilgiye uğradığının farkına varacak" diyen Nasrallah, Süleymani'nin ölümünün yalnızca İran'ın meselesi olmadığını söyledi.





ABD'nin askeri varlığının Orta Doğu'dan temizlenmesinin öncelikleri olduğunu belirten Nasrallah, geçmişte Amerikalıları bölgeyi terk etmeye zorlayan canlı bombaların sayısının bugün daha fazla olduğunu söyleyerek intihar saldırıları tehdidinde bulundu.





"ABD üsleri, savaş gemileri ve Amerikan askerleri hedef tahtamızdadır" diyen Hizbullah lideri, Amerikan sivillerle kurumların hedeflerinde olmadığını da belirtti.





Hizbullah lideri, "ABD, DAEŞ örgütünü Irak'ta kalabilmek için kullandı. Canlı bombaları Irak'a taşıyarak toplumu içeriden yıkmaya çalıştı. 2 Ocak bir dönüm noktasıdır. Sadece İran için değil, tüm bölge için yeni bir dönem başlıyor. Süleymani'nin öldürülüşü Irak'ın özgürlüğüne yol açmalı" diye konuştu.



