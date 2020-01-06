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  • 06.01.2020 09:35
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 09:46

Hizbullah lideri Nasrallah'tan 'ye tehdit: Yakında tabutları yığmaya başlayacağız

Hizbullah lideri , İranlı General 'nin tarafından öldürmesiyle bölgede yeni bir dönemin başladığını söyledi. Videokonferans yoluyla konuşan Nasrallah, 'Asker tabutları yığılmaya başladığında Trump, Washington'un bölgede yenilgiye uğradığının farkına varacak' dedi. Hizbullah lideri, "ABD, örgütünü 'ta kalabilmek için kullandı. ları Irak'a taşıyarak toplumu içeriden yıkmaya çalıştı. 2 Ocak bir dönüm noktasıdır. Sadece İran için değil, tüm bölge için yeni bir dönem başlıyor. Süleymani'nin öldürülüşü Irak'ın özgürlüğüne yol açmalı" diye konuştu.

Yakında tabutları yığmaya başlayacağız

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Süleymani'yi anmak için toplanan binlerce kişiye videokonferans yoluyla seslenen , Amerika Birleşik Devletleri'ne () ve Başkan 'a ağır tehditler savurdu, için intikam vaadini yineledi.

"Asker tabutları yığılmaya başladığında Trump, Washington'un bölgede yenilgiye uğradığının farkına varacak" diyen Nasrallah, Süleymani'nin ölümünün yalnızca İran'ın meselesi olmadığını söyledi.

ABD'nin askeri varlığının 'dan temizlenmesinin öncelikleri olduğunu belirten Nasrallah, geçmişte Amerikalıları bölgeyi terk etmeye zorlayan ların sayısının bugün daha fazla olduğunu söyleyerek intihar saldırıları tehdidinde bulundu.

"ABD üsleri, savaş gemileri ve Amerikan askerleri hedef tahtamızdadır" diyen Hizbullah lideri, Amerikan sivillerle kurumların hedeflerinde olmadığını da belirtti.

Hizbullah lideri, "ABD, DAEŞ örgütünü Irak'ta kalabilmek için kullandı. Canlı bombaları Irak'a taşıyarak toplumu içeriden yıkmaya çalıştı. 2 Ocak bir dönüm noktasıdır. Sadece İran için değil, tüm bölge için yeni bir dönem başlıyor. Süleymani'nin öldürülüşü Irak'ın özgürlüğüne yol açmalı" diye konuştu.

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