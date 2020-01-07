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  • 07.01.2020 09:03
  • Son Güncelleme: 07.01.2020 09:09

dakika: 'nden flaş kararı! Terörist ilan ettiler

dakika haberi... Savunma Bakanlığı (), Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı. İran , aldığı kararla ABD'li komutanları ve Pentagon yetkililerini terörist ilan etti.

İran Meclisi'nden flaş ABD kararı! Terörist ilan ettiler
, General Kasım Süleymani'nin tarafından öldürülmesiyle tırmanan gerilim rası aldığı kararla ABD'li komutanları ve yetkililerini terörist ilan etti.

SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.
Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

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