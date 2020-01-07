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  • 07.01.2020 09:15
  • Son Güncelleme: 07.01.2020 10:34

Süleymani'ye veda ediyor! Yüz binler Kirman'a akın etti

ABD operasyonuyla 'ta öldürülen Tümgeneral 'nin si defnedilmek üzere memleketi Kirman'a getirildi. Cenaze töreninde yüz binlerce insan, sokak ve caddeleri doldurdu.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi'nin tepe yöneticilerinden Ebu Mehdi el Mühendis, 3 Ocak'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla düzenlenen hava saldırısı sonucu ölmüştü. Süleymani için 4 önemli kentte cenaze törenleri düzenlenirken son olarak naaşı memleketi Kirman'a getirildi.

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