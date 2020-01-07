İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi'nin tepe yöneticilerinden Ebu Mehdi el Mühendis, 3 Ocak'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla düzenlenen hava saldırısı sonucu ölmüştü. Süleymani için 4 önemli kentte cenaze törenleri düzenlenirken son olarak naaşı memleketi Kirman'a getirildi.